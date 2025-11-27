Различните сцени на живота оживяват в новите канали на Vivacom

О ще по-силни емоции и още по-богато телевизионно съдържание идва с трите изцяло нови канала на Vivacom – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life. А любимият семеен VIVACOM Arena засилва преживяванията с новата си визия и още по-вълнуващи заглавия.

„Не просто нови канали с разнообразно съдържание, а три различни свята, в които зрителят може да се потопи според настроението си“. Така Христина Борисова, старши мениджър „Мултимедия и дигитални услуги“ във Vivacom, коментира мащабния телевизионен проект на Vivacom.

Източник: Vivacom

Според Борисова животът има много сцени и целта на екипа е да ги събере в едно пространство, в което съдържанието се определя от зрителите. Компанията е проучила в дълбочина какво искат да гледат, кога и на какви устройства, както и предпочитания им баланс между световни и български продукции, документално кино и комедийни жанрове, любими филми и хитови премиери. Така се ражда богатата и вълнуваща програма на новите канали.

Arena Action, както подсказва името му, е специално за търсещите силни емоции. В програмата му има екшъни, криминални трилъри, хоръри и психологически драми – адреналин от първата до последната минута. Зрителите могат да гледат зрелищни заглавия, със силна и въздействаща история, като „Джон Уик“ с Киану Рийвс и „Бойна кръв“ с Том Харди. Напрежение от първата до последната минута гарантира и премиерният корейски сериал „Изчезнали: Другата страна“, който разкрива жестоките истини за едно мрачно село, населено от духове на хора, чиито тела не са намерени.

„Вярваме, че Arena Comedy ще се превърне в любимо място за зрителите, които едновременно търсят качествено подбрани комедии, сериали с интелигентен хумор и забавни ситкоми“, каза Христина Борисова по повод канала, който пък разчита на истинското забавление. С разнообразна палитра от филми и сериали, както и с хумор, съобразен с вкусовете на различните поколения, Arena Comedy предлага богата и разнообразна програма. Сред акцентите са романтичната комедия "50/50" с участието на Сет Роугън и Анна Кендрик, хитовите ситкоми "Мамчета" и сензацията "Сеня/Федя", който стана култов за зрителите в цялата Източна Европа. Той е продължение на по-ранни проекти като "Кухня", "Хотел Елеон" и "Гранд", откъдето идват и героите в „Сеня/Федя“. Премиерите за България включват испанската комедия "Наздраве", както и семейния ситком "Последният Магикян".

Arena Life е каналът за зрителите, които търсят премиум съдържание, но и задълбочени поредици за смисъла на живота. В програмата са предвидени биографични филми, документални продукции, лимитирани топ сериали, световни риалити формати и ТВ игри. Зрителите могат да гледат филма за Фреди Меркюри „Бохемска рапсодия“ с Рами Малек, както и лимитираната корейска драма „Дяволският съдия“ – с разтърсваща дистопична история за власт и справедливост. Любопитно е и куиз шоуто на BBC “Много интересно“ (Q.I.), а наред с познатите у нас американски риалитита – „Фермер търси жена“ и „Американ Айдъл“, ще се излъчва и модното шоу „Топ дизайнер“ (Project Runway) – абсолютен хит, който дава поглед “зад кулисите” на модата.

Любимият семеен канал VIVACOM Arena, освен че се обнови с по-модерна и смела визия, вече предлага още по-богата селекция от заглавия за всички у дома. Христина Борисова сподели пред Webcafe, че там ще се излъчват както холивудски, европейски и български филми, така и сериали, анимации и документални продукции. Сред премиерите са „Професорът и безумецът“ с Мел Гибсън и Шон Пен, българската историческа драма "Воевода", историята на най-великия футболен играч Пеле и премиерният испански сериал "Черната лагуна".

„Всички ние знаем, че всеки ден е различен и понякога искаш да се посмееш, друг път да се развълнуваш или просто да се замислиш“, каза Борисова. А за да бъде преживяването “по-емоционално и близко до зрителя“, 90% от съдържанието на новите канали идва с дублаж на български.

Трите нови канала са част от допълнителния пакет Arena Select. По време на промоционалния период, който е до 30 ноември, Vivacom го предлага на цена от 1 € | 1.96 лв. месечно, като стандартната такса след това ще бъде 4.00 € | 7.82 лв. с ДДС.

Новите канали са включени в EON SAT PREMIUM и EON PREMIUM, докато VIVACOM Arena остава достъпен за всички във вече наличните телевизионни пакети.