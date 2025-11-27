България

Червен код за Благоевград! НИМХ влоши прогнозата си

27 ноември 2025, 11:48
Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

След като оттеглиха Бюджет 2026: Социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Наводнения и свлачища в Благоевградско след обилните валежи от дъжд

Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

О т НИМХ са променили прогнозата си за количеството дъжд, което ще се изсипе в южната и западната части на страната. За област Благоевград предупреждението от втора степен е вдигнато на най-високата трета - червен код за значителни валежи.

Източник: НИМХ

При обявен червен код за значителни валежи от НИМХ съветват:

Вземете мерки да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Падналото количество дъжд в Благоевградския регион през последното денонощие е между 20–25 л/кв. м, като валежите са били равномерни. Значително по-големи количества – над 35 л/кв. м за последните три часа са отчетени в Сандански.

В селата Левуново, Ново Делчево и Лиляново има изолирани места с наводнени мазета на къщи и залети улици.

На терен работят екипи, които реагират на всички сигнали.

В района на Кресненското дефиле и прохода Предел са паднали камъни, които се отстраняват от служители на ОПУ–Благоевград. Водачите на МПС са призовани да се движат с повишено внимание поради опасност от допълнителни свличания. Затруднено е движението по пътя между Склаве и Спатово, заради вода на пътното платно. Навсякъде са изпратени екипи за отстраняване на проблемите.

Голямо количество вода има и на АМ „Струма“ при с. Ново Делчево, както и на главен път Е-79 в района на кв. „Спартак“ в Сандански. Екипи на Пътна полиция са на място и сигнализират на шофьорите да преминават с повишено внимание.

По данни на институциите няма пострадали хора. Нивата на реките са малко над средното и към момента няма опасност от преливане. В отделни участъци на малки притоци има скъсани диги, а на място е насочена техника за отстраняване на проблема. Създаденият от областния управител Оперативен щаб работи в режим на извънредна ситуация и координира действията между институциите и общините.

Сините зони в Петрич и Сандански няма да работят заради неблагоприятните метеорологични условия и интензивните валежи.

Това съобщиха от общинските администрации. Към момента в община Петрич няма подадени сигнали за наводнени къщи. Следи се състоянието на решетките за отводняване, които при необходимост се почистват от натрупани листа. Рисковите участъци се обхождат периодично. Дежурен екип от над десет души следи обстановката в общината, съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на общината и ръководител на Аварийното звено в Петрич.

Интензивните валежи в района започнаха през нощта и продължават и в момента. По данни на метеорологичните служби се очаква силен дъжд през целия ден. Според информация от официалната страница на община Петрич през следващите 24 часа се прогнозират количества между 80 и 100 литра на кв. м, като на отделни места е възможно да бъдат отчетени и по-високи стойности.

Източник: НИМХ,  БТА, Агенция "Фокус"    
времето прогноза
