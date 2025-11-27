П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да създаде непрекъснат импулс за мир в Украйна, но изглежда, че усилията му са стигнали до задънена улица – Кремъл ясно даде да се разбере, че не възнамерява да прави отстъпки. Москва не прояви никакъв интерес към споразумение, което не отговаря на всичките й изисквания, въпреки няколкодневния дипломатически маратон с участието на американски, европейски, руски и украински официални лица. Въпреки че Киев и неговите европейски партньори успяха да отблъснат подкрепения от САЩ 28-точков план, който мнозина смятаха за фактическа капитулация, отдавна е ясно: всяко споразумение, приемливо за Украйна, автоматично ще бъде отхвърлено от Москва, пише The Times.

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

На въпроса дали мирът е близо, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отговори: "Все още е рано да се говори за това“. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков също опроверга твърдението на Тръмп, че Москва е съгласна да смекчи част от своите изисквания.

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че Москва ще отхвърли всеки план, който не изключва присъединяването на Украйна към НАТО, не предвижда предаването на територии на Русия и не дава възможност на Кремъл да ограничава числеността на украинската армия.

Всички погледи са насочени към следващия ход на Тръмп

Някои анализатори изразяват убеждението, че украинските правителствени служители добре разбират: реални шансове за мирно споразумение почти няма, а участието на Киев в преговорите е насочено главно към това, Тръмп да не обвини отново Володимир Зеленски в провал на "мирния процес“.

"Смисълът на участието на Украйна в мирния процес на Тръмп е да не бъде обвинена в провала му. Всички го разбират, но се правят, че не е така. Съчувствам на всички, които са принудени да участват в тази фарса“, пише в социалните мрежи анализаторът от фонда "Върни се жив“ Николай Белесков.

Въпреки че САЩ вече не отпускат пряка финансова помощ на Украйна, Вашингтон продължава да споделя критично важни разузнавателни данни, които позволяват на Киев да нанася удари от разстояние по територията на Русия. Америка също така продава оръжие на съюзниците си, които след това го прехвърлят на Украйна, включително ракети Patriot, които са от жизненоважно значение за защитата на столицата.

Но наскоро Белият дом заяви, че не може да продължава тези продажби "вечно“. Коментарът беше възприет като завоалирано предупреждение: доставките могат да бъдат преустановени, ако Зеленски не се съгласи скоро на сделка.