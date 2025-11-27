Свят

Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки

Всяко споразумение, приемливо за Украйна, автоматично ще бъде отхвърлено от Москва, пише The Times

27 ноември 2025, 10:48
Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да създаде непрекъснат импулс за мир в Украйна, но изглежда, че усилията му са стигнали до задънена улица – Кремъл ясно даде да се разбере, че не възнамерява да прави отстъпки. Москва не прояви никакъв интерес към споразумение, което не отговаря на всичките й изисквания, въпреки няколкодневния дипломатически маратон с участието на американски, европейски, руски и украински официални лица. Въпреки че Киев и неговите европейски партньори успяха да отблъснат подкрепения от САЩ 28-точков план, който мнозина смятаха за фактическа капитулация, отдавна е ясно: всяко споразумение, приемливо за Украйна, автоматично ще бъде отхвърлено от Москва, пише The Times.

Пред провал ли е мирният план на Тръмп за Украйна

На въпроса дали мирът е близо, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отговори: "Все още е рано да се говори за това“. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков също опроверга твърдението на Тръмп, че Москва е съгласна да смекчи част от своите изисквания.

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че Москва ще отхвърли всеки план, който не изключва присъединяването на Украйна към НАТО, не предвижда предаването на територии на Русия и не дава възможност на Кремъл да ограничава числеността на украинската армия.

Всички погледи са насочени към следващия ход на Тръмп

Някои анализатори изразяват убеждението, че украинските правителствени служители добре разбират: реални шансове за мирно споразумение почти няма, а участието на Киев в преговорите е насочено главно към това, Тръмп да не обвини отново Володимир Зеленски в провал на "мирния процес“.

"Смисълът на участието на Украйна в мирния процес на Тръмп е да не бъде обвинена в провала му. Всички го разбират, но се правят, че не е така. Съчувствам на всички, които са принудени да участват в тази фарса“, пише в социалните мрежи анализаторът от фонда "Върни се жив“ Николай Белесков.

Въпреки че САЩ вече не отпускат пряка финансова помощ на Украйна, Вашингтон продължава да споделя критично важни разузнавателни данни, които позволяват на Киев да нанася удари от разстояние по територията на Русия. Америка също така продава оръжие на съюзниците си, които след това го прехвърлят на Украйна, включително ракети Patriot, които са от жизненоважно значение за защитата на столицата.

Но наскоро Белият дом заяви, че не може да продължава тези продажби "вечно“. Коментарът беше възприет като завоалирано предупреждение: доставките могат да бъдат преустановени, ако Зеленски не се съгласи скоро на сделка.

Източник: The Times/Фокус     
Доналд Тръмп Мирни преговори Русия Украйна Кремъл НАТО Война в Украйна Дипломатически маратон САЩ Териториални изисквания
Последвайте ни

По темата

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки

Мирните усилия на Тръмп за Украйна стигнаха до задънена улица – Москва отказва всякакви отстъпки

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си

4-годишно дете получи инсулт след „кошмарен“ поход с баща си

Подготвят промени в инвалидните пенсии

Подготвят промени в инвалидните пенсии

pariteni.bg
Mercedes залага на повече SUV-ове и V8, за да си отвоюва Америка

Mercedes залага на повече SUV-ове и V8, за да си отвоюва Америка

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Еманюел Макрон

Франция вдига бойната готовност: Макрон представя нова военна програма

Свят Преди 15 минути

Макрон ясно заяви, че доброволците от националната военна служба няма да бъдат изпращани на фронтовата линия

Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

Радостина изпрати Траян на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 25 минути

Феномените са все по-близо до финалите в надпреварата за 100 000 лв.

AI вече може да замени 12% от работниците в САЩ

AI вече може да замени 12% от работниците в САЩ

Технологии Преди 36 минути

Това е равно на заплати в размер на 1,2 трилиона долара годишно

Цончо Ганев

Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

България Преди 43 минути

Лидeра на ГЕРБ Бойко Борисов да поиска изтегляне на бюджет 2026 и малко по-късно правителството обяви, че изтегля бюджета

8 души са задържани заради убийството на 24-годишния син на бизнесмен в Мадан

8 души са задържани заради убийството на 24-годишния син на бизнесмен в Мадан

България Преди 52 минути

Бащата на убития, Костадин Кабаджов, е бивш общински съветник от политическа партия „Лидер"

Протест пред Министерство на културата

Културата на протест: МК бездейства, НФК бави плащания с месеци

България Преди 53 минути

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

България Преди 59 минути

Кой е задържаният за стрелбата по членове на Националната гвардия в САЩ

Кой е задържаният за стрелбата по членове на Националната гвардия в САЩ

Свят Преди 1 час

Разследващите все още нямат информация за мотива на заподозрения

Предстоят промени в пенсионната система

Предстоят промени в пенсионната система

Пари Преди 1 час

Населението застарява, хората в трудоспособна възраст намаляват за сметка на тези в надтрудоспособна възраст

Жестоко убийство на млад мъж разтърси Мадан

Жестоко убийство на млад мъж разтърси Мадан

България Преди 1 час

По неофициална информация младият мъж е бил жестоко нападнат, пребит и след това застрелян от все още неустановени извършители

Тежки наводнения и свлачища в Гърция, на о. Корфу затвориха училища

Тежки наводнения и свлачища в Гърция, на о. Корфу затвориха училища

Свят Преди 1 час

Близо до точката на преливане е реката, която преминава край главния град на острова

Акула нападна туристи в Австралия, има жертва

Акула нападна туристи в Австралия, има жертва

Свят Преди 1 час

"Атаките срещу двама души от една и съща акула не са непознати, но са много редки“, каза директорът на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида

Кой получава 13-а заплата в България

Кой получава 13-а заплата в България

България Преди 1 час

В частния сектор тези допълнителни средства се наричат "коледен бонус“

Пам Хог

Почина Пам Хог - модната икона обличала принцеса Даяна, Риана и Лейди Гага

Любопитно Преди 1 час

Тя беше известна със своите ексцентрични и необичайни модели, носени също от Кейт Мос и Кайли Миноуг

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

България Преди 2 часа

Едната е свързана с бюджета, а другата - с поста председател на ДАНС

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

Свят Преди 2 часа

Изображенията на кометата, заснети от любители астрономи с малки дворни телескопи по света – включително в Япония, Испания и Чили – изненадващо предлагат по-детайлен поглед към мистериозния обект, отколкото орбитърът на НАСА около Марс

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Място, където залезите са по-дълги, а тишината – по-дълбока: тайният оазис над Банско

Edna.bg

Култов момент: Децата на Маколи Кълкин не разпознават баща си в "Сам вкъщи"

Edna.bg

Ето кой е кралят на асистенциите в ШЛ за последните 5 г.

Gong.bg

Оклахома продължи наказателната си акция в НБА

Gong.bg

Правителството оттегли Бюджет 2026 и покани социалните партньори на разговори

Nova.bg

Разследват убийство на млад мъж, пребит и застрелян в Мадан

Nova.bg