Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София

По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда

27 ноември 2025, 11:38
Прокуратурата повдигна обвинение на чужденец, ударил полицай в София
Източник: iStock photos/Getty images

С офийската районна прокуратура обвини и задържа 25-годишен гражданин на Естония, ударил полицай в София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26 ноември, около 05:20 часа на столичния булевард „Черни връх“, обвиняемият е нанесъл удар с юмрук по лицето на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения.

Задържаха мъж, нападнал полицай в София

По случая е образувано досъдебно производство за лека телесна повреда. При доказване на това деяние, се предвижда ефективна присъда за срок от 1 до 5 години.

Предвид възможността да се укрие мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка.

Източник: Prb.bg    
