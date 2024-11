Ледник в Антарктида изглежда димящ - рядката гледка е уловена от Космоса

Ж изненоважен ледник в Западна Антарктида изглежда димящ в рядка гледка, заснета от сателит на НАСА по-рано този месец.

Така нареченият „морски дим“ всъщност не е дим, а мъгла - и се появява като пухкави бели капчици над тъмната повърхност на океанската вода, където ледникът Пайн Айлънд се среща с морето на сателитната снимка по-горе.

Водата и вятърът са от ключово значение за появата на морския дим. По данни на НАСА силен вятър е изтласкал настрани леда и по-студената вода, позволявайки на по-топлата вода да излезе на повърхността. По-топлата вода вкарва по-топъл и влажен въздух в изключително сухия и студен въздух, който преминава през нея. Температурният сблъсък е довел до кондензиране на влагата в този въздух в мъгла.

