Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Н икой няма да вземе властта през улицата, каза лидерът на „ДПС – Ново Начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента. Няма да има Народен съд, заяви още Пеевски. Депутатът обясни, че всичко, което е социално и е за хората, ще бъде защитено и „ДПС – Ново Начало“ ще го отстои.

„Това, което се случи вчера, нормално ли е", пита Пеевски по отношение на протестите против бюджета за 2026 г. "Да бъдат бити полицаи, да влизат в болници – това ли е демокрацията", добави той.

Пеевски определи като ненормално също това депутати „да се гонят по кабинетите и да бъдат притеснявани и да им казват „слезте долу“.

„Връщаме народния съд ли, това ли искат“, попита Делян Пеевски.

„Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу“, попита още лидерът на „ДПС – Ново начало“, като се закани, че има не по-малко симпатизанти.

„Няма такъв съд. Друга година е – няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това. Има демокрация – ще има“, каза още Пеевски.