Ким Кардашиян загуби повече от 100 000 последователи заради песен на Тейлър Суифт

Р иалити звездата Ким Кардашиян е загубила повече от 100 000 последователи - и броят нараства - откакто Тейлър Суифт пусна своя нов албум "The Tortured Poets Department: The Anthology" в петък.

Миналия месец Instagram акаунтът на звездата от "Кардашиан" се похвали с 364,3 милиона последователи.

Броят им спадна до 363 милиона към понеделник, а коментарите са изпълнени със заглавието на язвителната песен „thanK you aIMee“.

Феновете веднага забелязаха, че главните букви на заглавието сочат към Кардашиян.

„През цялото това време, когато ти нанасяше удари, аз изграждах нещо / И не мога да простя начина, по който ме накара да се почувствам“, гласи отчасти припевът. „Изкрещях, докато кръвта бликаше“ / Но не мога да забравя начина, по който ме накара да се излекувам.“

43-годишната Кардашиян все още не е коментирала ефекта на песента върху социалните ѝ медии.

Ким имаше противоречия със Суифт, докато беше омъжена за бившия си съпруг Кание Уест през 2016 г.

След като рапърът нарече Суифт „тази кучка“ в песента си „Famous“, за което поп звездата възрази, Кардашиян каза, че Суифт всъщност му е дала разрешение.

