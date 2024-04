Новият албум на Тейлър Суифт постави рекорд в Spotify

П оследната музикална продукция на Тейлър Суифт - The Tortured Poets Department, стана първият албум в историята на платформата "Спотифай", достигнал повече от 300 милиона стрийма за един ден, предаде ДПА.

Той излезе на 19 април.

"Историята е факт! На 19 април 2024 г. The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт е първият албум в историята на "Спотифай", който има над 300 млн. стрийма за един ден", написаха от платформата в социалната мрежа "Екс".

Дългоочакваният 11-и студиен албум на носителката на "Грами" включва съвместни изпълнения с "Флоранс енд дъ машийн" и Пост Малоун, а заглавията и текстовете на песните сякаш препращат към някои от бившите приятели на Суифт, отбелязва ДПА.

The Tortured Poets Department. An anthology of new works that reflect events, opinions and sentiments from a fleeting and fatalistic moment in time - one that was both sensational and sorrowful in equal measure. This period of the author’s life is now over, the chapter closed and… pic.twitter.com/41OObGyJDW

Fortnight с участието на американския рапър Пост Малоун е първият сингъл от албума на Суифт и се превърна в най-стриймваната песен в "Спотифай" за един ден.

Във видеоклипа към песента се появяват звездите от филма "Обществото на мъртвите поети" Итън Хоук и Джош Чарлз, както и Пост Малоун.

Часове след като пусна албума си с 16 песни, американската поп звезда обяви разширена версия с допълнителни 15 песни, озаглавена The Anthology, припомня ДПА.

When I was writing the Fortnight music video, I wanted to show you the worlds I saw in my head that served as the backdrop for making this music. Pretty much everything in it is a metaphor or a reference to one corner of the album or another. For me, this video turned out to be… pic.twitter.com/TLaUg9jEoo