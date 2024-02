Кание Уест обвинен, че е обсебен от Тейлър Суифт

А мериканският рапър Кание Уест беше критикуван от феновете на певицата Тейлър Суифт, които смятат, че изпълнителят е обсебен от нея.

Причината за недоволството на феновете на певицата беше, че рапърът спомена името ѝ в парчето си "Carnival", включено в новия албум на Уест, наречен "Vultures".

Kanye West name-drops Taylor Swift in new album: ‘I don’t think you’re as relevant as you think you are’ https://t.co/4diT0CfQ5K pic.twitter.com/JwqJeKg7Ac