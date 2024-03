Една много успешна сделка: Как Тейлър Суифт разпали междусъседски страсти

Т ейлър Суифт е на път да изнесе шест разпродадени концерта с 55 000 места и без повече спирки в региона благодарение на ексклузивна сделка със Сингапур.

Правителството на Сингапур не разкрива подробности за сделката, но премиерът на Тайланд твърди, че миналия месец на Суифт са били предложени 2,4 млн. паунда на концерт в замяна на ексклузивността.

Във вторник министър-председателят на Сингапур Ли Хсиен Лун заяви, че е договорено Суифт да направи единственото си шоу в региона.

"Оказа се, че това е много успешна сделка, не виждам в това неприязън", каза той на пресконференция в Мелбърн, където участва в регионална среща на върха.

Преди това правителството на Сингапур заяви, че е предоставило на Суифт безвъзмездна помощ за участие, без да споменава условията. Съобщението подразни съседните държави в региона.

Миналия месец министър-председателят на Тайланд Сретха Тавсин заяви, че има информация за споразумението, според което Суифт няма да прави други концерти от турнето The Eras Tour в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

All you had to do was stay...



Taylor Swift will perform six concerts in Singapore and the country's Prime Minister says the incentive for Swift to make Singapore the only stop in southeast Asia on her Era's World Tour was not a hostile act towards its neighbours.



👇 pic.twitter.com/RqxA1satxL