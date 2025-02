Кендрик Ламар постави хип-хопа във фокуса на "Супербоул" (СНИМКИ/ВИДЕО)

Ш оуто на Кендрик Ламар беше очаквано с нетърпение, колкото и сблъсъкът между "Филаделфия Ийгълс" и "Канзас Сити Чийфс" - калифорнийската икона на рапа Кендрик Ламар съчета хип-хоп културата с цветовете на Америка за изпълнението си на "Супербоул", съобщават световните осведомителни агенции.

Ламар не пропусна да изпълни своето анти-Дрейк парче, но в леко "подсладена" версия. Двамата рапъри враждуват от десетилетие.

Пред 80 000 зрители на стадион "Сизърс Супердоум" в Ню Орлиънс и вероятно над 100 милиона американци пред телевизионните екрани, момчето, израснало в бедност в Комптън - предградие на Лос Анджелис, стана първият хип-хоп изпълнител, изявил се самостоятелно като хедлайнер на шоуто между полувремената на "Супербоул".

Кендрик Ламар се завърна на финала на първенството на Националната футболна лига в САЩ, след като през 2022 г. беше сред гост-звездите на шоуто заедно с Доктор Дре, Снуп Дог, Мери Джей Блайдж, 50 cent и Еминем.

В течи близа 15 минути слава за хип-хопа - доминиращия музикален жанр в САЩ, 37-годишният Кендрик Ламар изпълни класики като Humble и DNA и парчета от последния си албум GNX като Peekaboo и Squabble Up.

В един от открояващите се моменти на шоуто вихрени танцьори, облечени в синьо, бяло и червено, оформиха знамето на САЩ пред присъстващия на трибуните президент Доналд Тръмп.

Кендрик Ламар, смятан за един от най-добрите рапъри на своето поколение, отправи символично послание за липсата на признание за хип-хоп културата и мястото на афроамериканците в американското общество чрез неочакван диалог с "чичо Сам", изигран от актьора Самюъл Л. Джаксън.

