Кученца предсказват победителя на Супербоул 2025

Н яколко дни след предсказанието на Пънксътоуни Фил за Деня на сурвачката, стадо кученца прави свое собствено предсказание.

"Вечерното шоу" с Джими Фалън отново посреща своите кученца-прогнозатори в предаването си в четвъртък, 6 февруари. Пухкавите кученца имат за задача да изберат победителя в Супербоул 2025: Филаделфия Ийгълс или Канзас Сити Чийфс.

Вече повече от 10 години „Вечерното шоу“ посреща на снимачната площадка отряд от нетърпеливи бебета кучета, които да предскажат победителя в Супербоул пред публиката в студиото на живо. Кученцата предсказатели също посещават шоуто, за да гадаят за победителя в Кентъки Дерби.

Тъй като между хората и кучетата все още има езикова бариера, Кучешките предсказатели съобщават решенията си чрез храната. За да събере тази ценна информация, „Вечерното шоу“ поставя две купички с храна, всяка от които е обозначена с името на един от потенциалните победители, и след това пуска кучетата на сцената. Купата, която привлича най-много гладни кученца, се приема за печеливша прогноза на кучетата.

Въпреки че идеята може да се стори проста на някои, „Кучешките предсказатели“ приемат работата си сериозно. Очарователното стадо пристига в „Вечерното шоу“ по-рано, за да репетира своя важен момент, така че да е подготвено и да няма сценична треска, когато дойде време да направи своя избор пред публиката.

