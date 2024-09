Кендрик Ламар ще оглави шоуто на полувремето на „Супербоул“

С лед като сингълът му „Humble“ стана номер едно и се скара с Дрейк, Кендрик Ламар обяви, че ще участва на „Супербоул“ догодина.

Хитмейкърът ще се качи на сцената по време на шоуто на полувремето в Caesars Superdome в Ню Орлиънс, Луизиана, на 9 февруари.

Във видеоклип, с който се обявява новината в YouTube, се вижда как Ламар стои пред американското знаме, докато изстрелва футболни топки от автоматична машина за подаване.

