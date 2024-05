Враждата между Кендрик Ламар и Дрейк: Колко далеч ще стигнат рапърите?

Н ападки, обиди, ругатни, дори насилие вървят ръка за ръка с хип-хопа от доста години и сякаш са се превърнали в неизменна част от тази култура. След известно затишие, поредният епизод вече е факт и основни действащи лица са Дрейк и Кендрик Ламар - две от най-големите звезди на тази музика в последните години.

Вражда, за която се твърди, че тлее от доста време, вече е открита и според наблюдатели не се вижда краят ѝ. В последните седмици "играта" между канадеца Дрейк и американца Ламар загрубя, макар и засега основно на думи - в нови песни рапърите си оправят взаимни обвинения. Започнаха с обиди, но бързо преминаха към обвинения за сериозни закононарушения като домашно насилие и педофилия. И двамата изпълнители категорично отричат да са престъпвали правилата, отбелязват световните медии.

Словесните им войни в миналото се въртяха около съперничеството кой е по-голямата звезда, но този път двамата изпълнители отидоха доста по-далеч в текстовете на песните, отбелязва АФП.

Сегашният епизод от враждата разпали Кендрик Ламар още през март с песента си Like That, в която участват също рапърът Фючър и продуцентът Метро Бумин. Сингълът е неговата реакция на First Person Shooter на Дрейк и Джей Коул, включен в албума на канадеца For All the Dogs, появил се през октомври м.г. В него Коул определя себе си, Дрейк и Ламар като "тримата големи" в съвременния рап. Ламар обаче не приема това и твърди, че "само аз" съм най-голямата звезда, както се казва в Like That.

Дрейк и Ламар са сред най-успешните музиканти в света. Канадецът, който е на 37 години, е носител на пет награди "Грами" и 29 отличия на "Билборд". Той е най-стриймваният изпълнител от мъжки пол в платформата "Спотифай" за всички времена. През 2023 г. се изравни с Майкъл Джексън като солов изпълнител от мъжки пол с най-много песни - 13, стигнали до номер едно в класацията на "Билборд" за сингли, отбелязва изданието.

Кендрик Ламар е на 36 години и е от Комптън, щата Калифорния. Спечелил е 17 приза "Грами" и е единственият музикант извън класическите и джаз жанрове, който е удостоен с "Пулицър" през 2018 г. за продукцията си DAMN.

В началото на кариерите си - около първата половина на този век, двамата работят заедно и имат съвместни проекти, макар че стилът им е различен. Дрейк залага повече на звучене, което масовата публика харесва, а музиката на Кендрик Ламар е по-лирична и засяга актуални житейски проблеми.

През 2011 г. успехът на дебютните им албуми Thank Me Later на Дрейк и Section.80 на Ламар дава основание да се смята, че те ще бъдат новите суперзвезди на хип-хоп сцената.

Отношенията им започват да буксуват, след като американецът участва в песента Control на Биг Шон през 2013 г. В нея той се определя като "кралят на Ню Йорк" и отправя признание към свои колеги, включително и към Дрейк: "Изпитвам любов към всички вас, но се опитвам да ви убия".

Приятелското съперничество се превърна в открити нападки, което беше "неизбежно", е мнението на Андре Джи, автор на сп. "Ролинг стоун", цитиран от АФП. "Хората, които не разбират враждата им, в последните 15-20 години не са се стремили към това да бъдат приемани като най-добрия рапър в историята", отбелязва той.

След като Ламар запали искрата през март, канадският рапър реши да отговори в средата на април, следвайки максимата, че отмъщението е ястие, което се сервира студено.

Дрейк атакува с Push Ups - изпълнение, в което се занимава с ръста на Ламар, номера на обувките му и бизнес делата му. Малко след това излезе и песента Taylor Made Freestyle, в която канадецът се подиграва на американския рапър, че се страхува да издаде музика по едно и също време с Тейлър Суифт, припомня британският в. "Гардиън".

И канонадата от словесни изстрели започна, песен след песен - Ламар реагира с Euphoria и 6:16 in LA, в която Дрейк е наречен "ужасен човек".

Още същата вечер канадецът отвърна с Family Matters, обвинявайки колегата си от хип-хоm сцената в домашно насилие над половинката му и в изневяра.

Половин час по-късно се появи и Meet the Grahams, като Кендрик Ламар твърди, че Дрейк е сексуален хищник и намеква за злоупотреби. Последва и втори американски залп, който дойде след по-малко от 24 часа - феновете харесаха Not Like Us, съдържаща още обвинения към Дрейк, който според Ламар предпочитал секс с непълнолетни. Канадецът е наречен и "колонизатор" за това, че експлоатира чернокожи творци.

Преди дни Дрейк издаде сингъла The Heart Part 6, в който отрича да е бил с непълнолетни момичета и споменава, че е подал фалшива информация за своя тайна дъщеря, която обаче Ламар е използвал. Дрейк има син.

Песните, в който рапърите си отправят обвинения, се оказват сред най-стриймваните в последните дни, а видеото към Not Like Us има над 23 милиона гледания в "ЮТуб".

Враждата между Дрейк и Ламар се следи и от колегите им. Рапърът Айс Кюб, който беше в центъра на редица спорове през 90-те години на миналия век, заяви пред Etalk CTV, че "винаги трябва да се внимава една разправия да не се превърне в убийство". Той вижда проблем с голямата популярност на синглите, чрез които Дрейк и Ламар си разменят обиди и обвинения. "В миналото се правеха записи…, но оставаха... в хип-хоп общността. Сега са по целия свят, цялото общество знае какво се случва, а някои хора не могат да понесат подобно унижение", каза Айс Кюб, цитиран от Би Би Си.

Спорове между рапърите Тупак Шакур и Ноториъс Би Ай Джи доведе до смъртта на двамата в средата на 90-те години на миналия век. Преди дни пък охранител бе прострелян пред имението на Дрейк в Торонто. Засега полицията не смята, че инцидентът е свързан с враждата между рапърите. Дали обаче тя може да провокира до истинско насилие?

