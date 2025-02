Доналд Тръмп, Меси, Тейлър Суифт бяха сред звездите на Супербоул

О тборът на Филаделфия Ийгълс спечели за втори път трофея „Винс Ломбарди“, предаде БТА който се връчва на шампиона в Националната футболна лига (НФЛ) на САЩ, предаде БТА.

В Супербоул LIX в Ню Орлиънс „орлите“ се наложиха с 40:22 (7:0, 17:0, 10:6, 6:16) над състава на Канзас Сити Чийфс,

който се размина с възможността да стане първият тим в историята на НФЛ, ставал шампион три пъти поред. Освен това Филаделфия взе реванш от Канзас и за загубата си преди две години, когато отстъпи с 35:38 в Супербоул LVII в Аризона.

За „Най-полезен играч“ в мача беше избран Джейлън Хъртс. Куотърбекът на Филаделфия приключи със 17 успешни подавания от 22 опита за общо 221 ярда, два тъчдауна и едно пресечено подаване. Той добави още 72 ярда пробягани по земя с един тъчдаун.

На полувремето на мача носителят на 22 награди „Грами“ Кендрик Ламар изправи на крака зрителите

в „Супердоум“ с изпълнение на едни от най-големите си хитове. На сцената заедно с него беше и актьорът Самюъл Ел Джаксън, който беше своеобразен разказвач на историята, която разказваше Ламар, а сред танцьорите бе носителката на 23 титли от турнирите от Големия шлем в тениса Серина Уилямс.

Сред зрителите на мача беше Доналд Тръмп. Той стана първият действащ американски президент, който посещава Супербоул в близо 60-годишната историята на най-значимото ежегодно спортно събитие в САЩ. Държавният глава на САЩ беше в компанията на дъщеря си Иванка Тръмп и напусна събитието по-рано.

Той разбира се не пропусна да създаде новина в социалните мрежи от присъствието си и се заяде с певицата Тейлър Суифт, която беше на трибуните, за да подкрепя любимия си Травис Келси, който играе за Канзас Сити Чийфс. Той сподели контрастиращи видеа, на които той е бурно аплодиран от публиката, а тя – освирквана.

Trump gets massive cheers at the Super Bowl while Taylor Swift gets booed. -



The world is healing! 🇺🇸 pic.twitter.com/JXAGmTMoiC