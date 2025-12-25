Любопитно

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини

25 декември 2025, 07:07
Изненадващо научните събития, случили се на Коледа
Източник: iStock

К оледа – ден, в който да си починете, да изядете неимоверно количество шоколад и да заспите, докато семейството ви се кара за дистанционното на телевизора. Може би ще ви изненада да научите, че 25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини.

1758: Кометата на Хали се завръща

През 1705 г. английският астроном Едмънд Халей установява, че серия от исторически наблюдения на комети – едно от които е известно документирано в гоблена от Байо – всъщност са един и същ обект. Той изчислява, че тази периодична комета се появява приблизително на всеки 76 години и предсказва, че следващият ѝ вид ще се появи през 1758 г.

Въпреки че Халей не доживява да види резултата от предсказанието си, то се оказва правилно. На 25 декември 1758 г. немският астроном Йохан Георг Палич наблюдава кометата, което прави прогнозата на Халей първата успешна комета в историята. Обектът по-късно е кръстен на Халей и вдъхновява по-нататъшни научни изследвания на неговата структура и произход, дезинформира паниката за края на света и дори песен на Били Айлиш.

1809: Първата успешна овариотомия

На Коледа през 1809 г. е извършена първата хирургическа интервенция благодарение на д-р Ефраим Макдауъл, американският лекар, извършил първото в света успешно отстраняване на тумор на яйчниците, наричано по онова време овариотомия.

Той извърши операцията на жена на име Джейн Крофорд, за която други лекари бяха заключили, че е бременна с близнаци. Макдауъл обаче вместо това ѝ диагностицира тумор на яйчниците и на 25 декември се зае да го отстрани.

Това нямаше да е приятно преживяване; анестезията всъщност не беше на мода по това време, а антисептичната техника също нямаше да се появи до 1860-те години. Вместо това Крофорд беше напълно будна, когато Макдауъл разряза корема ѝ – нещо друго, което не беше често срещано по онова време, поради широко разпространеното мнение , че това неизбежно ще доведе до възпаление на лигавицата на корема и смърт – и успешно отстрани 10,2-килограмовия тумор.

Изненадващо, Крофорд се възстанови добре от операцията и продължи да живее още 32 години.

1968: Аполо 8 започва завръщането си на Земята

Когато настъпи Коледа през 1968 г., не всички спяха дълбоко в леглата си. Франк Борман, Джеймс Ловел и Уилям Андерс току-що бяха започнали пътуването си обратно с мисията „Аполо 8“, като станаха първите хора, достигнали и обиколили в орбита друг свят: Луната.

Това не беше единствената първа мисия на Аполо 8 – мисията беше абсолютно претъпкана с тях. Екипажът стана първият човек, пътувал през радиационните пояси на Ван Алън, а също и в дълбокия Космос. Те бяха първите, които видяха обратната страна на Луната, дори направиха първите снимки на последната, което доведе до вече емблематичното изображение „Изгрев на Земята“, направено от Андерс, докато планетата се издигаше над хоризонта на Луната в навечерието на Коледа.

В същия ден екипажът на Аполо 8 излъчи пряко предаване на Земята от лунната повърхност, като се редуваше да чете първите 10 стиха от Битие, преди да завърши с пожелание към милионите гледащи или слушащи у дома: „Лека нощ, късмет, весела Коледа и Бог да ви благослови всички – всички вас на добрата Земя.“

2021: Стартира JWST

Въпреки че изобилието от наблюдения и открития, които е направил, може да изглежда сякаш JWST съществува от години, той е изстрелян едва на 25 декември 2021 г. По този начин той се превърна в най-големия и най-мощен телескоп в Космоса, позволявайки ни да надникнем във Вселената с невиждани досега детайли.

След 17-годишен процес на изграждане, телескопът най-накрая изстреля от Френска Гвиана с вече пенсионираната ракета Ariane 5 в 12:20 ч. GMT на Коледа. Той достигна дестинацията си около месец по-късно, обикаляйки около Слънцето около втората точка на Лагранж , или L2, на около 1,5 милиона километра от Земята.

Източник: iflscience    
