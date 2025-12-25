Свят

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Някои от тях са символични, други - на стойност милиони, дори милиарди долари

25 декември 2025, 12:40
Какви подаръци получи Тръмп за Коледа
Източник: Getty images

С края на 2025 г. сезонът на подаръците сякаш се пренесе и на световната сцена. Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи впечатляваща колекция от „подаръци“ - някои символични, други на стойност милиони, дори милиарди долари.

От луксозен самолет Boeing до златни кюлчета и дори древна кралска корона – няколко чужди държави очевидно са побързали да поставят нещо под коледната елха на президента. Всеки от тези дарове, поднесен в рамките на официална дипломация, бе последван от значими търговски, отбранителни или технологични решения, които облагодетелстваха страните донори.

Защо това е важно

Американските президенти имат право да приемат чуждестранни подаръци, при условие че те бъдат надлежно декларирани и прехвърлени във владение на държавата съгласно федералните етични правила. През тази година обаче стойността на подаръците, свързвани с Тръмп, надхвърля тази на всички подаръци, получавани от други президенти на САЩ през последните десетилетия.

Няколко от даровете бяха поднесени едновременно или малко преди сключването на официални търговски, отбранителни, инвестиционни или технологични споразумения с държавите донори, включително промени в митата, договори за обществени поръчки и разширено сътрудничество в сферата на сигурността. Мащабът на подаръците и моментът на последвалите политически решения отново насочиха вниманието към това как размяната на подаръци може да се преплита с дипломацията, търговията и националната сигурност по време на мандата на действащ президент.

Какво трябва да знаем

По-долу са изброени някои от най-ценните или значими подаръци, поднесени на Тръмп през 2025 г., след които последваха конкретни действия на САЩ в областта на търговията, отбраната, инвестициите или сигурността спрямо страните донори:

  • Катар: Луксозен Boeing 747 и авиационни сделки

През 2025 г. Катар предостави самолет Boeing 747 на стойност около 400 млн. долара за евентуално използване като следващия Air Force One. Пентагонът прие самолета, а впоследствие САЩ и Катар финализираха няколко авиационни и отбранителни споразумения. Сред тях бе и историческа търговска авиационна сделка, при която Qatar Airways се съгласи да закупи до 210 широкофюзелажни самолета Boeing на приблизителна стойност 96 млрд. долара. Договорите бяха обявени по време на посещение на Тръмп в страната.

Общият пакет от двустранни споразумения в областта на авиацията, отбраната, технологиите и свързаните сектори се оценява на над 243 млрд. долара.

  • ОАЕ: Криптоинвестиции и технологични разрешения

Държавно свързан инвеститор от Абу Даби закупи стабилна криптовалута (stablecoin) на стойност около 2 млрд. долара, свързана с бизнес начинание, асоциирано с Тръмп. По същото време администрацията на Тръмп одобри износа на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект и разшири технологичното сътрудничество с Обединените арабски емирства. То обхваща AI инфраструктура и партньорства в свързани технологични сфери.

  • Швейцария: Златно кюлче, часовник Rolex и намаляване на мита

Делегация от швейцарски бизнес лидери поднесе на Тръмп гравирано златно кюлче от един килограм на стойност около 130 000 долара, както и настолен часовник Rolex. Няколко дни по-късно САЩ намалиха митата върху швейцарски стоки от 39% на 15% в рамките на нова търговска рамка, която включваше и ангажименти за бъдещи швейцарски инвестиции в САЩ. Макар самото златно кюлче да е сравнително скромно по стойност, то съвпадна с мащабна търговска промяна в полза на Швейцария.

  • Южна Корея: Церемониална корона и инвестиционни ангажименти

По време на посещение в Южна Корея в края на октомври Тръмп получи реплика на златна корона от епохата на царство Сила, както и Ордена на мугунхвата – най-високото цивилно отличие в страната. В рамките на същото посещение Южна Корея пое ангажимент за инвестиции в САЩ на стойност около 350 млрд. долара в производствения и технологичния сектор. Двете държави също така придвижиха напред търговски мерки, засягащи автомобилната и индустриалната продукция.

  • Пакистан: Редкоземни минерали и Нобелова награда за мир

През септември пакистански официални лица донесоха на президента Тръмп образци от редкоземни минерали, подчертавайки потенциала на страната в минната и технологичната индустрия. Те също така официално го номинираха за Нобеловата награда за мир за 2026 г. заради ролята му в намаляването на напрежението с Индия.

В отговор САЩ намалиха митата върху пакистански стоки до 19% – под нивото от 25% за Индия – а американска компания пое ангажимент за инвестиция от 500 млн. долара в добив и преработка на редкоземни елементи в Пакистан.

Какво следва

Докато вторият мандат на президента Тръмп продължава, получените през тази година чуждестранни подаръци остават обект на федерални изисквания за деклариране и контрол. Очаква се да бъдат публикувани допълнителни документи относно тяхната оценка, съхранение и последваща съдба. Търговските, отбранителните, инвестиционните и сигурностните споразумения, свързани с тези подаръци, вероятно ще продължат да се прилагат в рамките на съществуващите двустранни механизми, като допълнителни действия и изпълнение на договорите се очакват през 2026 г. Федералната отчетност и контролът от страна на Конгреса може да хвърлят допълнителна светлина върху времето и обхвата на тези договорености.

Източник: Newsweek    
