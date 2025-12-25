Любопитно

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Има различни хипотези по тази тема, ето и някои от тях

25 декември 2025, 07:26
Ч удели ли сте сте от къде идва названието на Рождество Христово - Коледа? Има различни хипотези по тази тема, ето и някои от тях.

Славянското название на Коледа има народна етимология, която се свързва с богинята Лада, но това обяснение няма особен авторитет.

Най-достоверно, фактологически изглежда обяснението, че "кало календе" идва от римските календи – празници, които са се празнували края на декември и началото на януари. Във всички тези празници има много подробности, но след календите е започвал новият социален живот – събирали са се новите консули.

С новата година се свързва започването на новия социален живот, защото идеята е, че светът непрекъснато се обновява и се извършва едно циклично повторение на всичко.

Мирча Елиаде има хипотеза, че митическото мислене има Платонова структура. Платонова структура на митологическото мислене  извежда идеята, че митът говори за създаването на света. 

Светът е бил създаден от нищото и започва да се развива. Всяка година се разиграва този сценарии – човешкият живот преминава през хаоса и след това порядъкът се възстановява отново. Всичко в света трябва да премине през този хаос, за да започне новото начало. Краят на старата година и край на старото – на целия стар живот– затова се изхвърлят много неща – за да се започне на чисто и на ново.

Източник: Фокус    
