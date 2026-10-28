Любопитно

Изненадващо простото упражнение, което може да понижи кръвното налягане

Само една тренировка със стенни клекове седмично би могла да помогне за поддържане на по-ниско кръвно налягане, но три сесии могат да осигурят още по-големи ползи

28 октомври 2026, 06:43
Нов романс? Шакира бе засечена с 12 години по-млад бивш играч от НБА

Нов романс? Шакира бе засечена с 12 години по-млад бивш играч от НБА
„Баща ми биеше майка ми“: Жани от „Игри на волята“ с тежка изповед

„Баща ми биеше майка ми“: Жани от „Игри на волята“ с тежка изповед
Танцьорката Жани Горанова беше елиминирана от „Игри на волята“

Танцьорката Жани Горанова беше елиминирана от „Игри на волята“
Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ

Неочаквана изповед: Луис Хамилтън проговори за връзката си с Ким Кардашиян и децата ѝ
Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка

Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка
Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето

Димитровден е: Какво предвещава времето и защо небето "се отваря"
Веселин Маринов призова за гласуване:

Веселин Маринов призова за гласуване: "Когато гласувам, мога и да ругая, и да хваля"
Дино от „Игри на волята“ проговори за любовта и напрежението в турнира на звездите

Дино от „Игри на волята“ проговори за любовта и напрежението в турнира на звездите

И зненадващо проста физическа тренировка би могла да помогне за понижаване на кръвното налягане, без да изисква ежедневни упражнения или скъпо оборудване. В проучване със 100 възрастни изследователите установяват, че кляканията до стена (стенен клек), изпълнявани само веднъж или два пъти седмично, помагат за поддържане на значително понижение на систолното кръвно налягане в краткосрочен план.

Само една тренировка със стенни клекове седмично би могла да помогне за поддържане на по-ниско кръвно налягане, но три сесии могат да осигурят още по-големи ползи.

Изометрични упражнения: Какво представляват и защо стават все по-популярни

Ново изследване показва, че упражненията само веднъж или два пъти седмично могат да бъдат достатъчни за поддържане на част от ползите за кръвното налягане, придобити от редовна физическа активност, поне за кратък период от време. В същото време хората, които продължават да тренират три пъти седмично, могат да изпитат по-големи и по-трайни подобрения.

Констатациите, публикувани в списанието BMJ Open Sport & Exercise Medicine, показват, че дори една-единствена седмична сесия изометрични упражнения може да помогне на хората да запазят подобренията в кръвното си налягане, когато не могат да се ангажират с по-чест тренировъчен график.

Изометричните упражнения включват стягане на мускулите, докато тялото се държи във фиксирана позиция за няколко минути. Чести примери са клековете до стена, планкът и упражненията за захват с ръка.

Предишни изследвания установяват, че изометричните тренировки могат да понижат кръвното налягане по-ефективно от други видове упражнения, като понякога водят до намаления, съпоставими с или по-големи от постигнатите с определени медикаменти. Изследователите обаче все още не бяха разбрали напълно колко често трябва да се изпълняват тези упражнения, за да се запазят техните сърдечносъдови ползи.

Високото кръвно без тайни: Какво наистина трябва да знаете
8 снимки
лекар подписва документ
Мъже симптоми
възраст
ф

Изпитване колко често са необходими клековете до стена

За да проучат въпроса, изследователите включват 100 възрастни на средна възраст 37,4 години. Участниците са имали систолно кръвно налягане в границите от нормално до високо-нормално (120-140 mmHg) и не са участвали редовно в структурирани тренировъчни програми.

Според експертните насоки систолното кръвно налягане между 130 и 139 mmHg попада в категорията „високо-нормално“, което изисква специфични препоръки за начина на живот от медицински специалисти. Никой от участниците не е имал диагноза хипертония.

За да отговарят на условията, доброволците е трябвало да нямат наранявания и заболявания, да нямат настояща или предишна употреба на лекарства за кръвно налягане и да са непушачи. Те също така е трябвало да консумират не повече от 14 единици алкохол на седмица.

Участниците са били разпределени на случаен принцип в пет групи. Едната е служила като контролна група, докато останалите четири са започнали една и съща четириседмична тренировъчна програма у дома, фокусирана върху изометрични движения, включващи долната част на тялото.

Тренировката, която изгаря почти толкова мазнини, колкото три посещения във фитнеса

Тренировката се е състояла от четири задържания в клек до стена на сесия, с две минути почивка в седнало положение между всяко задържане. Участниците са изпълнявали тази рутина три пъти седмично през първите четири седмици.

След този първоначален тренировъчен период четирите тренировъчни групи са следвали различни графици в продължение на още четири седмици. Едната е продължила с три неделни сесии, друга е намалила честотата до два пъти седмично, а трета е изпълнявала упражненията само веднъж седмично. Четвъртата група е спряла тренировките напълно.

7 природни решения при високо кръвно
7 снимки
кръвно сърце оплаквания тренировки
кръвно сърце оплаквания тренировки
кръвно сърце оплаквания тренировки
кръвно сърце оплаквания тренировки

Изследователите са оценили кръвното налягане, сърдечната честота и допълнителни показатели за сърдечносъдовата функция в началото на експеримента и отново след четири и осем седмици.

Дори една тренировка седмично е помогнала за запазване на ползите

След първите четири седмици и четирите тренировъчни групи са показали значителни подобрения в сравнение с контролната група. Те са включвали намаления на систолното кръвно налягане (което измерва налягането, когато сърцето се съкращава) и диастолното кръвно налягане (което измерва налягането, когато сърцето релаксира). Средното артериално налягане, мярка за средното кръвно налягане по време на сърдечния цикъл, също е намаляло значително.

2 часа седмично могат да спасят сърцето ви – ето как

Тези първоначални резултати са били в съответствие с по-ранни проучвания, демонстриращи ползите от изометричните упражнения за кръвното налягане. Втората фаза обаче, след като участниците са преминали към определените им графици за поддръжка, групите вече са нямали статистически значими разлики в диастолното кръвно налягане.

До края на осемседмичното проучване участниците, упражняващи се само веднъж или два пъти седмично, са запазили значително намаление на систолното си кръвно налягане и средното артериално налягане в сравнение с контролната група. Нито един от двата графика обаче не е поддържал статистически значимо подобрение на диастолното кръвно налягане.

Най-големите ползи са се появили сред участниците, които са продължили да изпълняват клекове до стена три пъти седмично. Тяхното систолно кръвно налягане е спаднало със средно 13,73 mmHg (-13,73 mmHg) спрямо началото на проучването.

Създадоха отопляеми панталони за понижаване на кръвното налягане

За сравнение, групата с тренировки два пъти седмично е отбелязала средно намаление от 6,95 mmHg, докато участниците, упражняващи се веднъж седмично, са отчели спад от 6,56 mmHg.

Тези, които са поддържали графика от три сесии, са запазили и подобренията в други сърдечносъдови измервания, включително общото периферно съпротивление (показател за стесняване на кръвоносните съдове) и вариабелността на сърдечния ритъм.

Спирането на упражненията води до изчезване на ползите

Резултатите също така разкриват какво се случва, когато участниците спрат да се упражняват напълно.

При тези, които са прекратили клековете до стена след първоначалните четири седмици, се е наблюдавало обратно развитие на предишните подобрения. До края на изследването техните показатели вече не са били статистически различни от тези на контролната група.

Това констатиране показва, че поддържането на известно ниво на редовни изометрични упражнения може да бъде важно за запазване на сърдечносъдовите подобрения, придобити по време на тренировките.

Изследователите обаче подчертават, че фазата на поддръжка е продължила само четири седмици. Щателни допълнителни проучвания, проследяващи участниците за по-дълги периоди, ще бъдат необходими, за да се определи дали по-редките тренировки могат да запазят тези ползи в продължение на месеци или години.

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

„Проучването демонстрира, че макар изометричните тренировки с по-ниска честота да са достатъчни за поддържане на понижението на кръвното налягане в краткосрочен план, по-висока честота е необходима за запазване на тези ползи и свързаните с тях съдови и сърдечни автономни адаптации“, пишат изследователите.

„Изследването предлага доказателства, че изометричните упражнения с по-ниска честота могат да помогнат за поддържане на краткосрочно намаляване на кръвното налягане, осигурявайки прагматична опция за хора с ограничено време или затруднения с придържането към график“, пишат още изследователите.

Източник: sciencedaily    
кръвно налягане стенен клек изометрични упражнения физическа тренировка понижаване на кръвното налягане сърдечносъдово здраве тренировка у дома научно изследване хипертония ползи за здравето
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Премиерът обеща: Цените на тока и парното няма да се повишават през отоплителния сезон

Премиерът обеща: Цените на тока и парното няма да се повишават през отоплителния сезон

Нов романс? Шакира бе засечена с 12 години по-млад бивш играч от НБА

Нов романс? Шакира бе засечена с 12 години по-млад бивш играч от НБА

Радев за палежа на антените на Starlink: Ако бяхме разкрили имената на заподозрените, те можеше да избягат

Радев за палежа на антените на Starlink: Ако бяхме разкрили имената на заподозрените, те можеше да избягат

Тежка катастрофа на пътя Русе - София: Автобус с пътници и два камиона се запалиха, двама са загинали

Тежка катастрофа на пътя Русе - София: Автобус с пътници и два камиона се запалиха, двама са загинали

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

biss.bg
Колко дълго трябва да работи двигателят след стартиране с подаване на ток

Колко дълго трябва да работи двигателят след стартиране с подаване на ток

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 1 ден
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 1 ден
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 1 ден
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кара Делевин блокира трафика в Ню Йорк заради гореща фотосесия на улицата

Кара Делевин блокира трафика в Ню Йорк заради гореща фотосесия на улицата

Любопитно Преди 13 минути

Британският супермодел превзе улиците на Манхатън за зашеметяващи кадри, а преминаващите шофьори останаха без думи

„Напуснете!“: 200 пътници платиха, за да живеят на круизен кораб, а останаха без дом в Камбоджа

„Напуснете!“: 200 пътници платиха, за да живеят на круизен кораб, а останаха без дом в Камбоджа

Свят Преди 29 минути

Клиентите на Villa Vie Residences са имали само седем часа да напуснат „Одисей“ след финансови проблеми на оператора, свързани с рязкото поскъпване на горивата

От утайка от кафе до иновативен продукт: Как младите таланти създават решения на реални проблеми с глобалната инициатива Solve for Tomorrow

От утайка от кафе до иновативен продукт: Как младите таланти създават решения на реални проблеми с глобалната инициатива Solve for Tomorrow

България Преди 42 минути

В ход е регистрацията за петото юбилейно издание на иновативния конкурс на Samsung България, който дава сцена на ученическите идеи за по-добро бъдеще

България се включва в проект срещу дронове, обсъжда и ракети „Мика“ за патрулните кораби

България се включва в проект срещу дронове, обсъжда и ракети „Мика“ за патрулните кораби

България Преди 43 минути

Министерският съвет ще разгледа два меморандума за модернизацията на армията. София предлага и координационен механизъм с Румъния и Турция за сигурността на корабоплаването в Черно море

<p>Тръмп подготвя нова &bdquo;Епична ярост&ldquo; срещу Иран след изборите в САЩ</p>

САЩ подготвят нова военна операция срещу Иран след изборите

Свят Преди 50 минути

Според източници на „Уолстрийт джърнъл“ Вашингтон е предупредил няколко арабски държави да се подготвят за кратка, но интензивна кампания. Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение

Прокуратурата предаде на съд двама дилъри на фентанил и метамфетамин

Прокуратурата предаде на съд двама дилъри на фентанил и метамфетамин

България Преди 52 минути

Предстои да бъде насрочено разпоредително заседание по делото

.

Операция "Велес" и операция "Вивалди": Украйна си върна територии с нестандартна тактика

Свят Преди 53 минути

Президентът Володимир Зеленски разкри, че украинските сили са си върнали ключови територии след необявени досега операции, включително нестандартна тактическа маневра през подземни газопроводи край Купянск при операция "Велес"

,

Тръмп забрани термина „изкуствен интелект“, обявява го за „фалшив“

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че термина „изкуствен интелект“ скоро ще бъде официално забранен в държавните документи и заменен със „суперинтелект“, тъй като според него думата „изкуствен“ кара технологията да изглежда фалшива

Apple показа своя най-мощен и умен лаптоп досега

Apple показа своя най-мощен и умен лаптоп досега

Технологии Преди 1 час

Новият MacBook Pro идва с усъвършенстван процесор М6 и според компанията, с най-бързите изчислителни ядра в света, като обещава огромна производителност, която ще покрива изискванията на всички специалисти във всякакви индустрии и технологии

Кошмар във варненски блок: Психично болна жена троши с нож, напада и хвърля вещи от балкона

Кошмар във варненски блок: Психично болна жена троши с нож, напада и хвърля вещи от балкона

България Преди 1 час

Жители на блок 142 в квартал „Младост“ разказват за инциденти с нож, счупено имущество и нападнати хора. По подадените сигнали е образувана преписка, която ще бъде предадена на прокуратурата

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Преобърнатият кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море

Свят Преди 1 час

Плавателният съд беше поразен от дрон край Румъния. Един моряк загина, а трима са в неизвестност. Засилването на северния вятър поражда опасения за движението на кораба

Кристиян Николов

„Второто убийство на Милен“: Реакции след решението за предсрочното пускане на Кристиян Николов

България Преди 1 час

Лора Крумова и Даниел Петканов разкритикуваха предсрочното условно освобождаване на осъдения за катастрофата, при която загина журналистът. Прокуратурата обжалва решението

"Цените ще продължат да растат": Асен Василев с остри критики към кабинета

"Цените ще продължат да растат": Асен Василев с остри критики към кабинета

България Преди 1 час

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ критикува бюджетната политика на управляващите, коментира президентския балотаж, помилванията и войната в Украйна

Защо Източна Германия има огромен потенциал за бизнес

Защо Източна Германия има огромен потенциал за бизнес

Свят Преди 1 час

Източна Германия има огромен потенциал за бизнес, но често липсва предприемачески дух, а отливът на квалифицирани кадри спира разкриването нови индустриални работни места

След като 10-годишно момче почина в „Пирогов“: Семейството търси отговори

След като 10-годишно момче почина в „Пирогов“: Семейството търси отговори

България Преди 2 часа

Родителите твърдят, че детето е чакало близо два часа за преглед и че не са получили ясна информация за лечението му. Здравното министерство проверява случая, води се и разследване

Ще седнат ли Путин и Зеленски на масата на преговорите? Тръмп обяви, че се подготвя среща

Ще седнат ли Путин и Зеленски на масата на преговорите? Тръмп обяви, че се подготвя среща

Свят Преди 2 часа

Изявлението идва на фона на подновените дипломатически усилия на Вашингтон за възобновяване на мирните преговори между Киев и Москва

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Хелоуин с класа: 8 идеи за стилен и уютен дом

Edna.bg

Почитаме Света Параскева, имената на празнуващите са символ на вяра и светлина

Edna.bg

Автобус с пътници и два камиона се запалиха след катастрофа на пътя Русе-София, има двама загинали (СНИМКИ)

Nova.bg

Цените на тока и парното няма да се повишават през отоплителния сезон, съобщи премиерът

Nova.bg