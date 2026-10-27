Нетаняху плаши с „кражба на изборите“ в Израел

Б енямин Нетаняху призова избирателните секции да останат отворени след предвидения час за затваряне в 22:00 часа местно време и изрази опасения, че израелските араби се опитват да „откраднат изборите“. Това накара представители на арабското малцинство да отправят обвинения в сплашване.

Израелският премиер, изправен пред решаваща битка за политическото си бъдеще, положи усилия да мобилизира привържениците си, докато израелците гласуваха при рекордна активност на първите избори след нападението от 7 октомври 2023 г.

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„Не можем да оставим тази битка в ръцете на левицата и арабските партии, които искат да сложат край на еврейската държава“, заяви видимо напрегнатият Нетаняху пред свои привърженици, докато се опитваше да повиши избирателната активност в бастион на партията „Ликуд“.

„Така че никакви барбекюта, не ходете на плажа - отидете до избирателната секция и гласувайте за „Ликуд“, призова той.

Израелската Централна избирателна комисия обаче отхвърли искането на партията на Нетаняху за удължаване на изборния ден.

Искането предизвика остра реакция от основния политически съперник на Нетаняху - партията „Яшар“ на бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот.

Опозиционната формация категорично се противопостави на удължаването на изборния ден, като обвини управляващите в опит да създадат предпоставки за поставяне под съмнение на легитимността на вота.

„Не е възникнал никакъв извънреден инцидент, който да оправдава удовлетворяването на това искане. Целта му е да подготви почвата за обвинения, поставящи под съмнение честността на изборите, като продължение на лъжите, които Нетаняху разпространява от тази сутрин“, заявиха от „Яшар“.

Към 18:00 часа избирателната активност в Израел достигна 66,7%, което е най-високото равнище, откакто през 1973 г. започва воденето на подобна статистика, съобщи Централната избирателна комисия.

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Израелците гласуват под сянката на нападението от 7 октомври и последвалите войни на няколко фронта в региона. Травмата от атаката остава жива, а въпросите за отговорността и сигурността заемат централно място в предизборната кампания.

Оспорваните избори се провеждат в момент, когато Израел изглежда все по-изолиран на международната сцена заради войната с Иран, опустошителната военна кампания в Газа, рязкото разрастване на насилието в окупирания Западен бряг.

Последните публикувани социологически проучвания показаха почти изравнени позиции между Нетаняху, най-дълго управлявалия премиер в историята на Израел, и основния му съперник Гади Айзенкот. Центристът, бивш началник на генералния щаб и сравнително ново лице в политиката, се отличава със сдържания си стил, възприеман като противоположност на този на действащия премиер националист.

Преди да гласува, 66-годишният Айзенкот отдаде почит насаме на гроба на сина си Гал, чиято гибел по време на бойните действия в Газа предизвика съчувствие сред много израелци.

По-късно, пред избирателна секция, Айзенкот призова гражданите да гласуват за смяната на „най-лошото правителство от създаването на държавата“.

Около 7,3 милиона души имат право на глас, като десетки хиляди израелци са пристигнали от чужбина за изборите, смятани за решаващи за бъдещия облик на страната.

55-годишната Ейлана Зисблит разказа пред АФП, че се е върнала от Канада, където живее от близо 30 години, за да гласува за дясноцентристка партия от блока на Айзенкот.

„Страната върви в много, много лоша посока. Както за евреите и арабите, които живеят в нея, така и за евреите в чужбина“, заяви тя и призова за действие „сега, иначе страната наистина няма да оцелее повече“.

77-годишният Нетаняху е заемал премиерския пост с прекъсвания в продължение на повече от 19 години.

През цялата си политическа кариера той многократно е представял арабските избиратели като заплаха. На 27 октомври предупреди за араби, които пристигат да гласуват с автобуси, като написа в социалните мрежи, че Израел може да се събуди с „правителство на левицата и „Мюсюлмански братя“.

Нетаняху заяви днес, че трима високопоставени представители на Обединената арабска листа са били арестувани в южната част на страната с пликове, пълни с пари.

Изпълняващият длъжността генерален директор на Централната избирателна комисия Дийн Ливне поясни, че полицията е „заловила лица, които са се опитали да подкупят избиратели“. Той уточни, че самоличността на заподозрените не е съобщена, те не са били в избирателните секции и са били задържани близо до домовете си.

Ливне посочи, че става въпрос за изолиран случай, който се разследва.

Лидерът на Обединената арабска листа Мансур Абас, който може да се окаже решаващ фактор за съставянето на правителство при оспорвани изборни резултати, обвини Нетаняху в „лъжи и подстрекателство“.

В Тел Авив лявата партия „Демократите“, която е част от опозиционния блок на Айзенкот, съобщи, че полицията е арестувала мъж с нож, който се е приближил заплашително към нейния лидер Яир Голан.

„Подстрекателството и насилието няма да ни сплашат“, заяви Голан, като обвини за инцидента „машината за отрова“ на Нетаняху.

Нетаняху се завърна на власт през декември 2022 г., като включи в коалицията си крайнодесни ултранационалисти, чието политическо влияние впоследствие нарасна рязко заради терористичната атака на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Срещу премиера се изправя неформален блок от партии, воден от „Яшар“ на Айзенкот и обхващащ политически сили от десницата до център-левицата. В него участват бившите премиери Нафтали Бенет и Яир Лапид, опитният политик Авигдор Либерман и левият лидер Яир Голан.

Нито Айзенкот, нито Нетаняху са заявили публично готовност за партньорство с партиите, представляващи арабското население, което съставлява около 21% от жителите на Израел.

Нетаняху представя себе си като единствения човек, способен да гарантира сигурността на Израел.

В последните дни на кампанията той публикува изображение на ядрена бомба, унищожаваща Тел Авив, и изтъкваше подкрепата за него от президента на САЩ Доналд Тръмп.