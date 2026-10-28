На среща в София: България, Румъния и Турция обсъждат сигурността в Черно море

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Т ристранна среща на министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Румъния и Турция ще се проведе на 28 октомври в София. Основен акцент в разговорите се очаква да бъдат сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството между трите държави и координацията на действията за противодействие на заплахите в морското пространство.

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Форматът има за цел да укрепи регионалната сигурност и практическото взаимодействие между трите съюзнически държави в НАТО. Срещата се провежда на фона на засилените усилия за гарантиране на сигурността в Черно море и на рисковете за корабоплаването след инцидентите с търговски кораби в региона.

На 13 октомври министърът на отбраната Димитър Стоянов обсъди с румънския и турския си колега Раду Мируца и Яшар Гюлер необходимостта от по-ефективно наблюдение на морското пространство, обмен на разузнавателна информация и координация между трите съюзнически държави и структурите на НАТО.

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Сътрудничество за сигурността в Черно море

България и Румъния развиват съвместен проект за център за морска сигурност във Варна и Констанца. Инициативата е насочена към съвместен анализ на рисковете и защита на критичната морска инфраструктура.

Сред основните направления на сътрудничество между трите държави е и противоминната дейност. България, Румъния и Турция участват в съвместната противоминна група в Черно море, създадена за откриване и неутрализиране на морски мини и ограничаване на рисковете за корабоплаването след началото на руската агресия срещу Украйна.

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Очаква се срещата в София да предостави възможност за обсъждане на актуалната обстановка в Черноморския регион и на следващите стъпки за укрепване на отбранителните способности и оперативното взаимодействие между България, Румъния и Турция.