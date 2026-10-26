Ламин Ямал се засмя на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка

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Ламин Ямал се оказва в центъра на нова полемика в Испания, след като бе заловен да се смее на шега по адрес на Винисиус Жуниор по време на рап битка.

Случката стана на събитие на American Eagle след завръщането на младия футболист от международен лагер. По време на събитието няколко изпълнители се включиха в рап битка, а един от тях използва името на Винисиус Жуниор в своя удар в рими: „Ти не си Ламин, не си Винисиус, какво ти има на брадичката?“, гласеше репликата в превод на български език.

Камерите уловиха реакцията на Ямал, който се разсмя след шегата. Именно реакцията на 19-годишния футболист на Барселона предизвика коментари в испанските медии и социалните мрежи, тъй като Винисиус е една от водещите фигури на големия съперник Реал Мадрид. Случката бързо бе разпространена онлайн и отново насочи вниманието към напрежението и закачките около двете звезди.

След световното първенство Винисиус претърпя естетична процедура, довела до промяна на външния му вид. Оттогава той често става обект на подигравки в социалните мрежи.