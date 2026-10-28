Времето в сряда: Облачно с дъжд и вятър, сняг в планините

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П рез нощта и в сряда времето ще бъде предимно облачно. Дъжд ще вали главно в Северна България и крайните източни райони. Ще духа слаб и умерен северозападен, през деня в Източна България и по долината на Струма северен вятър.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието до 11°, а максималните: в Северна България между 8° и 13°, в Южна и по Черноморието между 12° и 17°. В София минимална температура около 5°, максимална - около 10°. Атмосферното налягане е средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин ще вали сняг, под 1500-1700 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи, предимно слаби. Ще духа слаб и умерен, предимно северен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 55 мин. и залязва в 17 ч. и 25 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 30 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 50 мин. и изгрява в 18 ч. и 37 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

И през следващите дни ще се задържи предимно облачно. В четвъртък валежи ще има главно в Северна България и източните райони, а в петък ще са на повече места из цялата страна, ще са и повече по количество. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 12° и 17°.