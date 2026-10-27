Свят

Франция подготвя сурови мерки срещу протестиращите

Законопроектът беше изготвен в отговор на безредиците

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 22:33
Франция подготвя сурови мерки срещу протестиращите
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ренският Сенат обсъди законопроект, който предвижда участниците в демонстрации да носят финансова отговорност за щети, причинени по време на улични протести. Предложението предизвика остри критики и предупреждения, че може да ограничи правото на протест.

Законопроектът беше изготвен в отговор на безредиците, избухнали след победата на „Пари Сен Жермен“ над „Арсенал“ във финала на Шампионската лига през май.

Той обаче придоби още по-голямо значение след седмици на протести срещу социалното неравенство и растящите цени, които на 17 октомври прераснаха в едни от най-тежките прояви на насилие във Франция през последните години. Хиляди търговски обекти в цялата страна бяха повредени и разграбени.

Очаква се законопроектът, който трябва да бъде подложен на гласуване по-късно във вторник, да получи широка подкрепа в Сената, където мнозинство има съюзът между десните и центристките партии.

„Чупиш – плащаш“: Франция и Италия ударят по джоба родителите на ученици вандали

Крайнодясната лидерка Марин льо Пен, която според социологическите проучвания е фаворит за наследник на Еманюел Макрон на президентските избори следващата пролет, също подкрепя предложението.

В изказване пред парламента министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес подчерта необходимостта от спешни мерки срещу разрушенията и хаоса, наблюдавани на 17 октомври.

„Не можем повече да позволяваме огромното мнозинство от нашите съграждани да плаща за действията на малцинство вандали“, заяви той.

Съгласно предложените промени участниците в демонстрации могат да бъдат задължени да заплащат до 10 000 евро обезщетение за щети, причинени по време на улични протести.

Критиците обаче предупреждават, че финансова отговорност може да бъде наложена дори на хора, които лично не са участвали във вандалски прояви, ако се прецени, че са били свързани с извършителите.

Законопроектът въвежда солидарна финансова отговорност за всеки, за когото бъде установено, че „съзнателно е участвал“ в група, създадена с намерение да извършва вандалски действия.

Разпоредбите ще обхващат и лицата, които „доброволно“ продължават да участват в събиране, застрашаващо обществения ред, след като полицията два пъти е отправила предупреждения за разпръскване.

Макрон: Ще бъдем безпощадни към рушителите

Особено противоречива е разпоредбата, позволяваща налагането на запор върху социални помощи и жилищни субсидии, за да бъдат покрити причинените щети. Тя предизвика остри реакции от страна на левите партии и правозащитни организации.

Депутати от левицата обвиниха правителството в „авторитарен уклон“ за сметка на „свободата на демонстрациите“.

Сенаторът комунист Фабиен Ге осъди предложението като „правна пародия, която умишлено поставя знак за равенство между протестиращи и участници в безредици“.

Две предложения на левицата за пълно отхвърляне на законопроекта бяха отхвърлени.

В открито писмо, публикувано миналата седмица във френския всекидневник „Монд“, коалиция от синдикални и студентски организации предупреди за „сериозно посегателство върху свободата на протест“.

Според организациите предложените мерки ще засегнат непропорционално „най-бедните семейства“ и ще насърчат „произволни действия на полицията“.

Международната правозащитна организация „Амнести интернешънъл“ също призова френското правителство да се откаже от законопроекта.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Франция законопроект протести
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

EXIT POLL: Нетаняху води в изборите в Израел, но ги губи

Дъщерята на Слави Бинев: Опустошително е, че ни напусна толкова рано

Дъщерята на Слави Бинев: Опустошително е, че ни напусна толкова рано

Младеж на 19 г. преби жена си в центъра на София

Младеж на 19 г. преби жена си в центъра на София

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 1 ден
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 1 ден
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 1 ден
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Танцьорката Жани Горанова беше елиминирана от „Игри на волята“

Танцьорката Жани Горанова беше елиминирана от „Игри на волята“

Любопитно Преди 16 минути

Тя даде първото си интервю в подкаста „След Игрите“

Нетаняху плаши с „кражба на изборите“ в Израел

Нетаняху плаши с „кражба на изборите“ в Израел

Свят Преди 2 часа

Рекордна избирателна активност днес в Израел

Младеж е обвинен за смъртта на четирима души край Плевен остава в ареста

Младеж е обвинен за смъртта на четирима души край Плевен остава в ареста

България Преди 2 часа

Съдът посочи, че здравословното му състояние не изключва престоя в ареста, ако му бъдат осигурени необходимите медицински грижи

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

България Преди 3 часа

Премиерът поясни, че се водят много тежки преговори с Европейската комисия

Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник

Горящ автомобил на АМ „Струма“ към Перник

България Преди 3 часа

Активната лента е затворена, а екип на полицията регулира трафика на място

Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция

Български фирми в разследване на огромни данъчни измами в Гърция

Свят Преди 3 часа

Фигурирането на дружествата в материалите по разследването не означава, че те са обвинени в престъпление

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Съдът остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

България Преди 3 часа

Съдът посочи, че това е рядък случай, в който има свидетели на такова престъпление

Почина носителката на „Еми“ Сюзън Сейнт Джеймс

Почина носителката на „Еми“ Сюзън Сейнт Джеймс

Свят Преди 4 часа

Сейнт Джеймс става емблематично лице на телевизионния екран в края на 60-те години

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

България Преди 5 часа

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 2,807 процентни пункта

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

България Преди 5 часа

Предстои и допълнително изясняване на обстоятелства чрез разпит на още няколко свидетели

.

Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права

Свят Преди 6 часа

Международната организация на информационните агенции МАЙНДС категорично се противопостави на новите условия на Meta, като ги обвини, че присвояват журналистическо съдържание без съгласие, лицензи и заплащане за медиите

Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

България Преди 6 часа

Министър-председателят каза още, че ще подкрепи Илияна Йотова за балотажа

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Свят Преди 6 часа

Хаменей определи „безпомощността на врага“ като „един от плодовете на националната съпротива“

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Любопитно Преди 6 часа

Обикновено те са краткотрайни, с продължителност от няколко милисекунди до няколко минути, и се свързват с колапса на масивна звезда, на която ѝ свършва горивото, в черна дупка

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Любопитно Преди 6 часа

Историята зад „The Conjuring: Последни обреди“ разкрива кошмара на семейство Смърл от 1986 г. Докато Уорън разследват четири демонични духа в Пенсилвания, реалният ужас се оказва много по-зловещ от всичко, показано на големия екран

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

България Преди 6 часа

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова водачите да подготвят автомобилите си за зимата заради влошаване на времето и рязко понижение на температурите. Слаб снеговалеж вее вече на прохода „Петрохан“, а снежна покривка се очаква и в Рила, Пирин и Витоша

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Песен на P.I.F. оживява в клип, нарисуван от учениците на Тео Ушев

Edna.bg

Къванч Татлътуг на 43: От баскетболната площадка до върха на турското кино

Edna.bg

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Nova.bg

Пренареждане на картите преди балотажа: Кой кого ще подкрепи в битката за „Дондуков“ 2

Nova.bg