Създадоха отопляеми панталони за понижаване на кръвното налягане

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

12 ноември 2025, 14:21
Източник: iStock

У чени са установили, че домашната топлинна терапия може да е ключът към понижаване на кръвното налягане.

Проучването, публикувано в Journal of Applied Physiology, включва група възрастни хора, носещи специални отопляеми панталони по един час на ден, четири дни в седмицата.

Предишни проучвания показват, че топлинната терапия може да подобри сърдечно-съдовата функция при хора на средна и по-възрастна възраст, независимо дали имат хронични заболявания. Ползите от нея могат да бъдат сравними с аеробните упражнения, каза ръководителят на изследването Скот Ромеро, доцент по физиология и анатомия в UNT Health.

Повишаването на телесната температура с топлинна терапия изисква редовни посещения на парна баня или сауна, което може да бъде предизвикателство. За да направят топлинната терапия по-достъпна, Ромеро и Изабела Руис, първият автор на изследването и докторант в лабораторията на Ромеро, създадоха панталони с вградени тръби за гореща вода. Според учения, тези панталони са адаптирани от костюми на НАСА, използвани за изучаване на сърдечно-съдовата функция по време на топлинен стрес.

В проучването са участвали 19 възрастни на възраст от 55 до 80 години без диагностицирано високо кръвно налягане, разделени в две възрастови групи. Едната група е носила отопляеми панталони, в които циркулира вода с температура от близо 124 градуса по Фаренхайт (около 51°C), повишавайки температурата на кожата им до приблизително 104 градуса (40°C). Ромеро и Руис са избрали тази настройка въз основа на предишна работа, показваща, че тя леко повишава телесната температура с около един до два градуса по Фаренхайт на час при по-възрастни хора.

Друга група носеше леко топли панталони, с температура на водата около 31 °C и температура на кожата малко над 32°C. Ромеро каза, че тези панталони ще бъдат удобни, но няма да карат хората да се потят, както групата с топлинна терапия.

Кръвното налягане на участниците е измерено три пъти: в началото на проучването, през целия ден по време на активност и след осем седмици. Изследователите са използвали и ултразвук преди и след лечението, за да оценят доколко добре терапията е помогнала за разширяване на ендотела (вътрешната обвивка на кръвоносните съдове) и подобряване на кръвния поток.

Проблемите с тази лигавица са сред най-ранните признаци на стареене на кръвообращението и могат да се появят дори без обичайните рискови фактори за сърдечни заболявания. Когато лигавицата престане да функционира правилно, рискът от запушени артерии, сърдечно-съдови заболявания, инфаркт и инсулт се увеличава.

Участниците поддържаха нормалния си дневен режим, като посвещаваха по един час на ден на носене на панталони. След осем седмици систоличното кръвно налягане на групата с термотерапия намаля с приблизително 5 пункта, а ултразвуковите данни показаха по-голяма ендотелна дилатация от преди. Във втората група показанията на кръвното налягане останаха непроменени.

Ромеро и Руис все още не са определили точно защо отопляемите панталони водят до тези резултати. Една хипотеза е, че мозъкът регулира тонуса и еластичността на кръвоносните съдове в отговор на топлината. Друга е, че самите съдове се променят при многократно излагане на топлина.

Следващата стъпка е да се разбере как тези резултати се отнасят за хора с диагностицирана хипертония. Това повдига и въпроса за клиничното значение на умереното понижаване на кръвното налягане при лечението на пациенти с хипертония.

Изследователите подчертават, че термотерапията не може да бъде заместител на антихипертензивната терапия, но я намират за обещаващ допълващ метод.

Източник: rambler.ru    
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 8 часа
