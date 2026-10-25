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Веселин Маринов призова за гласуване: "Когато гласувам, мога и да ругая, и да хваля"

Певецът Веселин Маринов призова за висока избирателна активност срещу купения вот, като определи политиката като „голяма игра“ и подчерта, че липсата на справедливост и усещането за корупция карат българите да губят доверие

25 октомври 2026, 11:19
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„Когато има голяма избирателна активност, премахваш тези манипулации на гласуването“, заяви певецът Веселин Маринов. Той сподели, че винаги гласува рано сутринта и смята, че всеки гражданин трябва да упражни правото си на вот, съобщи NOVA.

„Когато гласувам, мога да ругая, мога и да хваля“, каза още Маринов.

Според него натрупването на избори през последните години и неудовлетворените очаквания на хората са притъпили желанието им да гласуват. Той направи паралел между очакванията на избирателите и посланията в песните си: „Все очакваме, все вярваме, но нещо още не достига в следващия избор. Но пък аз вярвам, че ще бъде по-добре със всеки един път“.

Маринов заяви, че не вижда прилика между патриотичните послания в музиката и начина, по който функционира политиката: „Политиката няма нищо възпитателно. Тя е една голяма игра“, каза той. По думите му хората искат най-вече предвидимост и справедливост и допълни, че усещането за безнаказаност и корупция кара част от българите да губят доверие в държавата.

В разговора Маринов разкри, че през годините е получавал политически предложения, но не е имал сериозни намерения да влиза в политиката. 

Източник: NOVA    
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