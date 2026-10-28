Предизборната кампания за балотажа е в ход: Йотова-Вълчев срещу Гюров-Кандев

Волгин след като гласува: Длъжни сме да бъдем категорични за бърз мир в Украйна

Какво се случва, ако стигна до секцията малко преди 20:00 ч. и има опашка?

Какво се случва, ако никой не бъде избран на 25 октомври?

П редизборната кампания за втория тур на президентските избори вече започна. В неделя, 1 ноември, една срещу друга в битката за „Дондуков“ 2 ще се изправят двете кандидатпрезидентски двойки, събрали най-много гласове на първия тур - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев.

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

До балотаж се стигна, след като на вота на 25 октомври нито една от кандидатпрезидентските двойки не получи повече от 50% от гласовете. Избирателната активност на първия тур беше 22,98%.

Централната избирателна комисия (ЦИК) вече започна подготовката за втория тур. Утвърден беше тиражът на бюлетините за гласуването в чужбина, а комисията реши флаш паметите от машините за гласуване да бъдат архивирани, за да могат да се използват отново на 1 ноември.

Промени в процентите с паралелното преброяване

На заседание днес членовете на ЦИК се очаква да разгледат и постъпилите над 70 жалби. Те са свързани с публикация на правителствената служба, съдържаща призив за подкрепа на един от кандидатите за президент, разпространена ден преди началото на новата предизборна кампания.