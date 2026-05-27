10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина

Новак Джокович и дъщеря му взривиха мрежата с танц на „Бангаранга“

В исокото кръвно налягане е "тих убиец", който безсимптомно уврежда кръвоносните съдове и драстично увеличава риска от инфаркт или инсулт. Статистиката е тревожна – милиони хора по света страдат от хипертония, често без дори да подозират.

Известният диетолог проф. Олег Швец обяснява кои са 10-те доказани начина да понижим кръвното налягане и да защитим сърцето си, без да разчитаме единствено на лекарства.

1. Постоянен контрол на телесното тегло

Излишните килограми оказват огромно допълнително натоварване върху сърдечно-съдовата система, принуждавайки артериите да работят под постоянно напрежение.

"Проучванията показват, че загубата дори на един допълнителен килограм намалява показанията на кръвното налягане с около 1 mmHg", обяснява проф. Швец.

Освен това отслабването помага за справяне със сънната апнея – опасните прекъсвания на дишането по време на сън, които предизвикват резки скокове на кръвното през нощта.

Източник: Getty images/ iStock

2. Редовно измерване на талията

Коремните мазнини (висцерални мазнини), които се натрупват около вътрешните органи, са хормонално активни и директно увреждат еластичността на съдовете. Кардиолозите предупреждават, че рискът от тежка хипертония нараства рязко, когато обиколката на талията надвиши критичните нива.

За мъжете критичната граница е 102 см.

За жените лимитът е 88 см.

3. Ежедневна физическа активност

Умерените аеробни упражнения в продължение на поне 30 минути на ден могат да понижат кръвното налягане с 5 до 8 пункта. Ключовото условие тук е постоянството, тъй като ефектът изчезва бързо, ако спрете да се движите. Бързото ходене, плуването, лекият джогинг, колоезденето или танците са идеални за здравето на съдовете.

Източник: iStock/Getty Images

4. Преход към здравословна диета

Специални режими като DASH диетата или Средиземноморския хранителен план могат да намалят кръвното налягане с впечатляващите 11 mmHg.

Дневното меню трябва да бъде богато на пълнозърнести храни, пресни зеленчуци и плодове. Специално внимание трябва да се обърне на калия (съдържащ се в бобовите култури и зелените листни зеленчуци), който по естествен път извежда излишния и вреден натрий от организма.

5. Строго ограничение на солта

Намаляването на приема на сол до една чаена лъжичка на ден (около 1500–2300 мг натрий) може да понижи показателите с още 5–6 пункта. За да го постигнете, следвайте три прости правила:

Избягвайте преработените храни: Изключете от менюто си полуфабрикатите, консервите, чипса и колбасите, които са пълни със скрита сол.

Гответе вкъщи: Спрете да досолявате ястията механично на масата.

Търсете алтернативи: Заменете солта със сушени билки, чесън, лимонов сок и ароматни подправки.

Източник: iStock/Getty Images

6. Ограничаване или пълно изключване на алкохола

Спиртните напитки не само вдигат рязко кръвното налягане веднага след консумация, но при редовна употреба трайно увреждат съдовия тонус. Освен това алкохолът може да блокира или значително да намали ефективността на предписаните лекарства за хипертония.

7. Сбогом на цигарите

Всяка изпушена цигара предизвиква незабавен и продължителен спазъм на артериите, принуждавайки сърцето да работи в извънреден режим. Отказването от тютюнопушенето не просто понижава кръвното, но и стартира бързо възстановяване на съдовите стени, което рязко намалява риска от инсулт.

8. Правилна хигиена на съня

Хроничното недоспиване и почивката под 7 часа на денонощие са директни биологични тригери за развитие на персистираща хипертония. Възрастните хора се нуждаят от 7 до 9 часа сън на нощ. Стаята трябва да е хладна, тиха и напълно тъмна, а всички екрани и устройства трябва да се изключват поне час преди лягане.

9. Ефективно управление на стреса

Дългосрочният емоционален стрес принуждава тялото постоянно да отделя хормони, които свиват кръвоносните съдове и ускоряват сърдечния ритъм. Научете се да планирате деня си без бързане, избягвайте да поемате твърде много ангажименти, казвайте „не“ по-често и отделяйте поне 10 минути дневно за релаксация или дихателни упражнения.

10. Редовен контрол на кръвното, захарта и холестерола

Систематичното измерване на кръвното налягане у дома помага за ранно откриване на опасните тенденции и показва кои промени в начина на живот работят най-добре за вас. Паралелното следене на нивата на глюкозата и "лошия" холестерол пък предпазва стените на артериите от натрупване на плаки, загуба на еластичност и преждевременно стареене.