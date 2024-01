Какво предизвикало танцуващата чума от 1518 г.?

П рез юли 1518 г. жителите на град Страсбург (тогава част от Свещената Римска империя) били поразени от внезапно и на пръв поглед неконтролируемо желание да танцуват. Истерията започнала, когато жена, известна като Фрау Трофеа, излязла на улицата и започнала безшумно да се върти и тресе.

Тя продължила да танцува в продължение на почти седмица и не след дълго към нея се присъединили около три дузини хора. До август танцовата епидемия взела около 400 жертви. Без друго обяснение за феномена, местните лекари обвинили за него „сгорещената кръв“ и предложили на засегнатите просто да се справят с треската.

