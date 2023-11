Колко „тъмни“ са били „тъмните векове“?

Т ъмните векове имат лоша репутация. Всъщност това е може би единственият период от историята, който буквално е кръстен на лошата си репутация. Названието, както всички учим в училище, е препратка към идеята, че след падането на Римската империя на Запад всички са прекарали следващите няколко века в метафоричния мрак - т.е. препъват се, неспособни да видят истинската форма на нещата и от време на време се замислят за странния бръснар-хирург.

Но колко справедливо е това отношение? Дали 500-те години преди Ренесанса наистина са били толкова лоши и тъмни?

Нека хвърлим малко светлина върху това какъв всъщност е бил животът през така наречените „тъмни векове“ - и дали изобщо са били наистина „тъмни“.

Защо били наречени "тъмни векове"?

Отговорът е доста прост: не били. Поне не и по онова време.

Вижте, всички ние си патим от очевидно глупавите неща, които предците ни са правили: използването на татуировки като лекарство, например, или втриването на стрита на прах сова като лек за подагра. Това, което не осъзнаваме толкова ясно е, че тези хора също били еднакво „забавлявани“ от собствените си предци.

„Терминът бил измислен по време на Ренесанса“, обясни Луси Мартен, гостуващ учен по история във Franklin & Marshall College.

„Като част от „прераждането“ на класическата цивилизация, учените от епохата на Ренесанса - особено Петрарка - възприели периода между Античността и тяхното време като тъмен“, каза тя.

Петрарка, италиански поет от XIV-ти век, обикновено е този, върху когото е хвърлена отговорността за пренебрежителното прозвище на периода. Но това всъщност не е съвсем несправедливо. „Всъщност Петрарка говорел за литературата“, отбеляза Мартен, „но всички тези термини се използвали за отбелязване на предполагаем спад в научния, културен и интелектуален растеж.“

И ако периодът изглеждал „сенчест“ за учените на Ренесанса, той определено бил черен за следващите дошли на сцената - философите от Просвещението. Както подсказва името, тези мислители от XVII-ти и XVIII-ти век виждали себе си като уникално рационални, изтънчени и най-вече по-светски от всякога. Терминът „тъмни векове“ започнал да приема повече тежест: „Пренебрежението към средновековното минало било съвсем откровено сред критичните и рационалистични мислители на Просвещението“, пише Робърт Бартлет в своята книга от 2001 г. „Средновековна панорама“. „За тях Средновековието олицетворявало варварския свят, управляван от свещеници, свят, който те се опитвали да трансформират.“

Това, съчетано със сравнителната липса на исторически източници от времето, задълбочило репутацията на периода като изостанал, суеверен и застоял. Но това наистина ли е било оправдано?

Колко „тъмни“ са били „тъмните векове“?

Да се каже, че ранният средновековен период е бил време на културна стагнация, в най-добрия случай е твърде евроцентрично.

В края на краищата, периодът, често наричан „тъмните векове“, обхваща приблизително V-ти до X-ти век - припокривайки ислямския златен век, например, с цели 300 години. „Това бил наистина забележителен период в човешката история“, пишат Ахмед Ренима, Хабиб Тилиуин и Ричард Дж. Естес в книгата „Състоянието на социалния прогрес на ислямските общества": "Това бил период, който обхваща забележителните постижения, направени от ислямски учени, хуманисти и учени във всички области на изкуствата и хуманитарните науки, физическите и социалните науки, медицината, астрономията, математиката, финансите и ислямските и усъвършенстването на европейските парични системи в продължение на много векове.”

Междувременно именно в този период Китай преживял своя Ренесанс при династията Тан, както и цивилизацията на маите в Мезоамерика с напредък в писмеността, архитектурата, земеделието, управлението, религията и науката. Византийската империя, също тогава, преминала през „златния си век“.

A fascinating debate for historians: were the Dark Ages really dark? If so, why? How to define them? And is the Dark Ages label for c.500 to c.1000 a value judgement, or reflection on the paucity of sources?https://t.co/aCu7EtFbU0