Пълнено с охлюви кученце и солени бухали: Странната средновековна медицина ще бъде дигитализирана

К ато общо правило, ако ще се разболявате, трябва да се опитате да не го правите в миналото.

Настоящето?- Може!

Бъдещето?- Най-добре.

Но миналото?- Изключително лоша идея!

В най-добрия случай ще трябва да седите на лунна светлина и след това ще ви кажат, че се чувствате по-добре, а в най-лошия ще има човек до вас, който да реже вътрешностите ви с трион.

Нов проект на Университетската библиотека на Кеймбридж в Обединеното кралство има за цел да обедини уникалните и незаменими знания от ръкописни книги отпреди стотици години, разкривайки хиляди медицински рецепти и текстове от средновековни лекари.

„Тези ръкописи предоставят брилянтна възможност да опознаем средновековната медицинска култура, а рецептите и текстовете с описани случаи ни доближават до взаимодействията и отношенията между пациент и практикуващ, случвали се преди много векове“, каза Джеймс Фрийман, специалист по средновековни ръкописи в библиотеката на университета в Кеймбридж.

„Тези рецепти са едно напомняне за болката и несигурността, битували в Средновековието, преди хората да открият антибиотиците, антисептиците и аналгетиците, неизменна част от живота ни днес.“

Това е доста смекчено обобщение. Една терапия за подагра - болезнен вид възпалителен артрит, чието съвременно лечение се състои от ибупрофен и диетични промени - включвала смилането на изпечен, осолен бухал на прах и смесването му с мазнина от глиган, от което се правел мехлем, който след това се втривал в засегнатата област. Ако това не е достатъчно жестоко и странно за вас, може би бихте могли да опитате алтернативата - изпечете пълнено с охлюви кученце на огън и използвайте мазнината му за мехлем.

Всъщност списъкът със съставките, необходими на средновековния практикуващ с „пиявици“ – винаги е добър знак, когато думата за лекарство включва името на кръвосмучещ червей - е „смайващ“ по своя обхват. Някои, като тези, описани по-горе, са ужасяващи и свръхспецифични, други са неща, които можете да намерите във всеки супермаркет и днес, като розмарин, черен пипер и мляко.

