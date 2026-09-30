От Джими Хендрикс до Ейми Уайнхаус: Истината зад фаталното проклятие „Клуб 27“

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„Клубът на 27-те“ се превърна в попкултурен феномен след поредица от трагични събития, отнели живота на влиятелни музиканти, артисти и актьори едва на 27-годишна възраст.

Въпреки че списъкът продължава да се допълва от популярни лица, основата на този мрачен феномен е поставена, когато четири музикални икони умират в рамките само на две години - между 1969 г. и 1971 г, пише HELLO!

Брайън Джоунс, Джими Хендрикс, Джанис Джоплин и Джим Морисън си отиват от този свят на 27 години. Това зловещо съвпадение веднага привлича общественото внимание, макар че понятието не получава официалното си име допреди 23 години по-късно.

Терминът придобива световна популярност след смъртта на фронтмена на Nirvana Кърт Кобейн през април 1994 г. Обстойното медийно отразяване, фокусирано върху факта, че той е бил точно на 27 години, окончателно затвърждава фразата „Клуб 27“.

Когато Ейми Уайнхаус почина на същата възраст през 2011 г., понятието се възроди с нова сила, пренасяйки легендата и сред съвременното поколение.

Днес извън музикалната сцена десетки известни личности биват свързвани с този феномен, но шест остават централните фигури в неговата история, вижте ги в нашата ГАЛЕРИЯ.