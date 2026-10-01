Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Н ово огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в село Сърница, община Минерални бани, област Хасково. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В обекта се отглеждат 47 овце и 5 кози.

Около огнището е определена 5-километрова защитна зона, а в радиус от 20 километра е въведена надзорна зона.

Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Хасковска област

Кои населени места попадат в защитната зона

В 5-километровата защитна зона са включени селата Сърница, Ангел войвода, Боян Ботево, Винево, Караманци, Колец и Спахиево от община Минерални бани.

В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните трябва да се отглеждат при оборен режим.

Ограничения в 20-километровата зона

В надзорната зона попадат населени места от областите Хасково, Кърджали и Пловдив.

От община Минерални бани това са Минерални бани, Сираково, Сусам, Татарево и Брястово.

От община Хасково са включени град Хасково и селата Въгларово, Големанци, Гълъбец, Долно Големанци, Зорница, Козлец, Конуш, Мандра, Николово, Текето, Тракиец и Широка поляна.

В надзорната зона попадат и селата Бодрово, Горски извор и Светлина от община Димитровград.

От област Кърджали са включени населени места от общините Кърджали, Черноочене и Ардино.

В община Кърджали това са Багра, Бели пласт, Божак, Висока, Върбенци, Голяма бара, Дъждовница, Зайчино, Звънче, Илиница, Костино, Крушевска, Крушка, Люляково, Мартино, Ненково, Охлювец, Пъдарци, Севдалина, Скална глава, Соколяне, Стремово, Стремци, Три могили, Ходжовци, Чеганци, Черна скала, Чилик и Ястреб.

БАБХ с извънредни мерки заради шарка по овцете край Елин Пелин и Кърджали

От община Черноочене са включени Черноочене, Бакалите, Безводно, Бели вир, Беснурка, Божурци, Боровско, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Войново, Възел, Габрово, Даскалово, Драганово, Душка, Дядовско, Железник, Женда, Житница, Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Куцово, Лясково, Минзухар, Мурга, Небеска, Нови пазар, Новоселище, Ночево, Паничково, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Русалина, Свободиново, Соколите, Среднево, Стражица, Черна нива, Ябълчени и Яворово.

В община Ардино е включено село Дойранци.

От област Пловдив в 20-километровата зона попадат селата Жълти камък, Леново, Новаково, Три могили и Узуново от община Асеновград, както и Брягово, Буково, Воден, Драгойново, Езерово, Искра и Православен от община Първомай.

Какви мерки предприема БАБХ

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно европейското и националното законодателство.

В животновъдните обекти в защитната и надзорната зона ще бъдат извършени преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“. Ще се извършва и официален ветеринарномедицински контрол.

Предстои епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището.

Откриха огнище на шарка по овце в Първомай

За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка.

Собствениците на животните подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Шарката не застрашава хората

Заболяването не представлява опасност за хората, но разпространението му може да доведе до значителни икономически щети за животновъдството.

ОДБХ - Хасково е реагирала на подадения сигнал и съвместно с местните власти координира изпълнението на мерките за ограничаване на заболяването и предотвратяване на разпространението му.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е важно за ранното установяване на заболяването.

При съмнение за шарка по дребните преживни животни стопаните трябва незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ - 0 700 122 99.

Няма да има ваксинация на овце и кози, пикът на шарката е преминал

Още едно огнище в Хасковско

Тази седмица БАБХ съобщи и за вторично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково. Там се отглеждат 7 дребни преживни животни.

Новото огнище в Сърница е определено като първично възникнало.