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Трима воини напуснаха „Игри на волята“

Кристиян от Канарите, Мария от Вулканите и Тончо от Обречените приключиха участието си в екстремната надпревара

30 септември 2026, 00:10
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Т рима участници се сбогуваха с “Игри на волята” тази вечер. Танцьорът Кристиян от Канарите напусна Дивия Север след загуба в елиминационната битка, бизнесменът Тончо бе отлъчен от племето на Обречените, а контузия сложи край на участието на инструкторката по катерене от Вулканите Мария.

Източник: NOVA

В първия етап от съревнованието за оцеляване грешка на номинираната Мария при преодоляване на едно от препятствията я изкара от играта. Така битката се превърна в индивидуален дуел между Елица и Кристиян. Въпреки натрупаната преднина, танцьорът не успя да достигне до финалната логическа задача първи. Там Елица показа по-добра координация, която й донесе победата и 100 златни гроша.

Източник: NOVA

Напрежението беше високо и по време на племенния съвет на изгнаниците от Блатото. След оспорван вот строителят Ивайло изненадващо гласува против предприемача Тончо, който напусна състезанието. Бившият член на Жълтите е следващият гост в официалния подкаст “След Игрите. Там Тончо разказа за динамичното си участие в надпреварата, за живота на Блатото, за предателствата при Обречените и какво не му е  достигнало, за да влезе във Войната на племената. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Нови заплетени предизвикателства на Арената очакват зрителите в предстоящата LactoFlor - Битка на звездите. Там сили ще премерят шампионите от трети и шести сезон Андрей Гридин и Мартин Кънев заедно с техните съотборнички Анджела Костадинова и Николета Кръстева. Коя двойка ще надделее, не пропускайте да разберете утре вечер. Оспорваните битки в “Игри на волята” ще продължат следващата седмица в познатите дни - от понеделник до събота от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
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