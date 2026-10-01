Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

С ветлин Ненов поема ресора „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столичната община. Сред основните му задачи ще бъдат ускоряването на подготвените проекти, автоматизацията на административни процеси и развитието на дигиталните услуги за гражданите.
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Досегашният заместник-кмет Иван Гойчев остава в екипа на кмета Васил Терзиев като съветник и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината, съобщиха от Столичната община.
- Нов етап за Call Sofia
Една от основните задачи на Ненов ще бъде развитието на платформата Call Sofia. След техническото ѝ обновяване предстои промяна на процесите, така че сигналите на гражданите да достигат по-бързо до съответните звена.
Целта е да се намали прехвърлянето на сигнали между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до решаването на проблема.
„За гражданина добрата дигитална услуга не приключва с бутона „Подай сигнал“. Тя приключва, когато проблемът е решен. Това е посоката, в която искам да развиваме дигитализацията на общината“, заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от общинския пресцентър.
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- Какъв е опитът на Ненов
През последната година Светлин Ненов е бил координатор по Националния план за възстановяване и устойчивост към координационното звено на Столичната община. Основният му фокус е бил върху проектите за образователна инфраструктура, сред които изграждането и обновяването на детски градини и ясли.
В тази си роля той е координирал работата между различни звена и участници и придвижването на проектите в сроковете за изпълнение по Плана.
Професионалният му опит е свързан с управление на проекти, финансово планиране и координация на екипи. Преди работата си в общината е управлявал проекти за разработване и внедряване на софтуерни решения, европейско финансиране и инвестиционни проекти.
Ненов е магистър по финанси и икономика и магистър по нови материали в напредналите технологии от Софийския университет. Има и научен опит в Max Planck Institute for Polymer Research в Майнц, Германия.
- Какво остава след Иван Гойчев
Иван Гойчев остава съветник на кмета и ще продължи работата по дигиталните проекти на Столичната община.
По време на мандата му като заместник-кмет общината е преминала към използването на Google Workspace и Asana. Създадена е и платформата „Решава София“ за гражданските бюджети, както и са започнали процеси по автоматизация на вътрешни дейности и административни услуги.
Извършени са одити на киберсигурността и е започнала работа по повишаване на защитата на дигиталната инфраструктура на общината.
Подготвено е и техническото обновяване на Call Sofia с нова структура за подаване и проследяване на неспешни сигнали от гражданите.
Развива се и платформата Urban Data, която събира на едно място близо 300 набора от данни за града. Започнало е поетапното отваряне на данните на ГИС-София за улици и адреси, градоустройство, транспортна и подземна инфраструктура, зелени системи, екология и културно наследство.
Паралелно се работи по дигитализацията на управлението на отпадъците и автоматизацията на процеси в администрацията.
„Благодаря на Иван за огромната работа през последните близо три години. Голяма част от нея остава невидима за хората, защото е вътре в системите и начина, по който работи администрацията, но именно тя ни позволява днес да говорим за следващата стъпка“, заяви Терзиев, цитиран от Столичната община.
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- Още промени в екипа на Терзиев
Промяната в ресора „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ идва на фона на други промени в екипа на столичния кмет.
По-рано днес от Столичната община съобщиха, че Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“, а Васил Терзиев временно ще поеме функциите му.
Вчера кметът съобщи и за раздялата със заместник-кмета по строителство Никола Лютов. По данни на общината тя е станала по взаимно съгласие.