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Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

Иван Гойчев остава съветник на столичния кмет и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 14:09
Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София
Източник: БТА

С ветлин Ненов поема ресора „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столичната община. Сред основните му задачи ще бъдат ускоряването на подготвените проекти, автоматизацията на административни процеси и развитието на дигиталните услуги за гражданите.

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Досегашният заместник-кмет Иван Гойчев остава в екипа на кмета Васил Терзиев като съветник и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината, съобщиха от Столичната община.

  • Нов етап за Call Sofia

Една от основните задачи на Ненов ще бъде развитието на платформата Call Sofia. След техническото ѝ обновяване предстои промяна на процесите, така че сигналите на гражданите да достигат по-бързо до съответните звена.

Целта е да се намали прехвърлянето на сигнали между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до решаването на проблема.

„За гражданина добрата дигитална услуга не приключва с бутона „Подай сигнал“. Тя приключва, когато проблемът е решен. Това е посоката, в която искам да развиваме дигитализацията на общината“, заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от общинския пресцентър.

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  • Какъв е опитът на Ненов

През последната година Светлин Ненов е бил координатор по Националния план за възстановяване и устойчивост към координационното звено на Столичната община. Основният му фокус е бил върху проектите за образователна инфраструктура, сред които изграждането и обновяването на детски градини и ясли.

В тази си роля той е координирал работата между различни звена и участници и придвижването на проектите в сроковете за изпълнение по Плана.

Професионалният му опит е свързан с управление на проекти, финансово планиране и координация на екипи. Преди работата си в общината е управлявал проекти за разработване и внедряване на софтуерни решения, европейско финансиране и инвестиционни проекти.

Ненов е магистър по финанси и икономика и магистър по нови материали в напредналите технологии от Софийския университет. Има и научен опит в Max Planck Institute for Polymer Research в Майнц, Германия.

  • Какво остава след Иван Гойчев

Иван Гойчев остава съветник на кмета и ще продължи работата по дигиталните проекти на Столичната община.

По време на мандата му като заместник-кмет общината е преминала към използването на Google Workspace и Asana. Създадена е и платформата „Решава София“ за гражданските бюджети, както и са започнали процеси по автоматизация на вътрешни дейности и административни услуги.

Извършени са одити на киберсигурността и е започнала работа по повишаване на защитата на дигиталната инфраструктура на общината.

Подготвено е и техническото обновяване на Call Sofia с нова структура за подаване и проследяване на неспешни сигнали от гражданите.

Развива се и платформата Urban Data, която събира на едно място близо 300 набора от данни за града. Започнало е поетапното отваряне на данните на ГИС-София за улици и адреси, градоустройство, транспортна и подземна инфраструктура, зелени системи, екология и културно наследство.

Паралелно се работи по дигитализацията на управлението на отпадъците и автоматизацията на процеси в администрацията.

„Благодаря на Иван за огромната работа през последните близо три години. Голяма част от нея остава невидима за хората, защото е вътре в системите и начина, по който работи администрацията, но именно тя ни позволява днес да говорим за следващата стъпка“, заяви Терзиев, цитиран от Столичната община.

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  • Още промени в екипа на Терзиев

Промяната в ресора „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ идва на фона на други промени в екипа на столичния кмет.

По-рано днес от Столичната община съобщиха, че Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“, а Васил Терзиев временно ще поеме функциите му.

Вчера кметът съобщи и за раздялата със заместник-кмета по строителство Никола Лютов. По данни на общината тя е станала по взаимно съгласие.

Редактор: Василена Василева
Източник: Николета Василева, БТА    
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