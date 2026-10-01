Още промени в екипа на Терзиев: Светлин Ненов поема дигитализацията и иновациите в София

С ветлин Ненов поема ресора „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столичната община. Сред основните му задачи ще бъдат ускоряването на подготвените проекти, автоматизацията на административни процеси и развитието на дигиталните услуги за гражданите.

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Досегашният заместник-кмет Иван Гойчев остава в екипа на кмета Васил Терзиев като съветник и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината, съобщиха от Столичната община.

Нов етап за Call Sofia

Една от основните задачи на Ненов ще бъде развитието на платформата Call Sofia. След техническото ѝ обновяване предстои промяна на процесите, така че сигналите на гражданите да достигат по-бързо до съответните звена.

Целта е да се намали прехвърлянето на сигнали между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до решаването на проблема.

„За гражданина добрата дигитална услуга не приключва с бутона „Подай сигнал“. Тя приключва, когато проблемът е решен. Това е посоката, в която искам да развиваме дигитализацията на общината“, заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от общинския пресцентър.

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Какъв е опитът на Ненов

През последната година Светлин Ненов е бил координатор по Националния план за възстановяване и устойчивост към координационното звено на Столичната община. Основният му фокус е бил върху проектите за образователна инфраструктура, сред които изграждането и обновяването на детски градини и ясли.

В тази си роля той е координирал работата между различни звена и участници и придвижването на проектите в сроковете за изпълнение по Плана.

Професионалният му опит е свързан с управление на проекти, финансово планиране и координация на екипи. Преди работата си в общината е управлявал проекти за разработване и внедряване на софтуерни решения, европейско финансиране и инвестиционни проекти.

Ненов е магистър по финанси и икономика и магистър по нови материали в напредналите технологии от Софийския университет. Има и научен опит в Max Planck Institute for Polymer Research в Майнц, Германия.

Какво остава след Иван Гойчев

Иван Гойчев остава съветник на кмета и ще продължи работата по дигиталните проекти на Столичната община.

По време на мандата му като заместник-кмет общината е преминала към използването на Google Workspace и Asana. Създадена е и платформата „Решава София“ за гражданските бюджети, както и са започнали процеси по автоматизация на вътрешни дейности и административни услуги.

Извършени са одити на киберсигурността и е започнала работа по повишаване на защитата на дигиталната инфраструктура на общината.

Подготвено е и техническото обновяване на Call Sofia с нова структура за подаване и проследяване на неспешни сигнали от гражданите.

Развива се и платформата Urban Data, която събира на едно място близо 300 набора от данни за града. Започнало е поетапното отваряне на данните на ГИС-София за улици и адреси, градоустройство, транспортна и подземна инфраструктура, зелени системи, екология и културно наследство.

Паралелно се работи по дигитализацията на управлението на отпадъците и автоматизацията на процеси в администрацията.

„Благодаря на Иван за огромната работа през последните близо три години. Голяма част от нея остава невидима за хората, защото е вътре в системите и начина, по който работи администрацията, но именно тя ни позволява днес да говорим за следващата стъпка“, заяви Терзиев, цитиран от Столичната община.

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Още промени в екипа на Терзиев

Промяната в ресора „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ идва на фона на други промени в екипа на столичния кмет.

По-рано днес от Столичната община съобщиха, че Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“, а Васил Терзиев временно ще поеме функциите му.

Вчера кметът съобщи и за раздялата със заместник-кмета по строителство Никола Лютов. По данни на общината тя е станала по взаимно съгласие.