DARA поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия"

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Бургас в еуфория за „Евровизия“: Списъци с чакащи в хотелите и реакция за цените от 20 000 евро

П евицата DARA, която с песента Bangaranga изведе България на първо място в тазгодишния конкурс на "Евровизия" поздрави следващия град - домакин на събитието, предаде БНТ.

Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

"Здравейте и честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена "Евровизия". Всички погледи са във вас в момента, както и догодина. Много се радвам, че най-накрая "Евровизия" ще се завърне - първо на Балканите, но второ - на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото "Евровизия" е магия. Вие я притежавате също. Честито, Бургас!"

Дара обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027

Това заяви DARA в специално видеообръщение, след като стана ясно, че черноморският град е избран за домакин на изданието на конкурса през 2027 г.