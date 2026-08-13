DARA поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия"

П евицата DARA, която с песента Bangaranga изведе България на първо място в тазгодишния конкурс на "Евровизия" поздрави следващия град - домакин на събитието, предаде БНТ.
Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика
"Здравейте и честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена "Евровизия". Всички погледи са във вас в момента, както и догодина. Много се радвам, че най-накрая "Евровизия" ще се завърне - първо на Балканите, но второ - на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото "Евровизия" е магия. Вие я притежавате също. Честито, Бургас!"
Дара обяви кой град предпочита за "Евровизия" 2027
Това заяви DARA в специално видеообръщение, след като стана ясно, че черноморският град е избран за домакин на изданието на конкурса през 2027 г.