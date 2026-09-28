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За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

15 лекции, десетки въпроси и един ден, посветен на най-важните теми по пътя към родителството

28 септември 2026, 17:25
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Е дин ден, над 400 родители и бъдещи родители и десетки въпроси, които откриха своите отговори. Така премина първото издание на „Ох, на мама!“, което за първи път се проведе извън София. На 26 септември Конгресният център на Международен панаир - Пловдив събра семейства, специалисти и експерти в ден, посветен на бременността, раждането, грижите за бебето и всички онези малки и големи предизвикателства, които идват с родителството.

Залата се изпълни с бъдещи майки, майки, татковци и деца, а между тях посетителите имаха възможност да разгледат и изложбената зона, където ги очакваха партньорите на „Ох, на мама!“. Бъдещите и настоящи родители можеха да се запознаят отблизо с различни продукти и услуги за семейството, да разговарят с представителите на изложителите и да открият полезни решения за ежедневието с дете.

Източник: КДТ за NetInfo

Форумът на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо се проведе с подкрепата на Община Пловдив. Водещи бяха Диляна Георгиева и Илиян Любомиров, а програмата включваше 15 лекции в три панела.

От бременността до първите месеци с бебето

Програмата започна с теми, които вълнуват родителите още преди появата на детето.

Д-р Даниел Ставрев говори за връзката между ендометриозата, фертилитета и бременността, както и за промените в репродуктивното здраве на жената след първото дете.

Д-р Гергана Гогова от МЦ „Д-р Минев“ представи женската консултация „от А до Я“, а Недка Василева-Петрова от Община Пловдив насочи вниманието към първите стъпки в изграждането на сигурна привързаност.

Източник: КДТ за NetInfo

Следващите теми бяха свързани с проследяването на бременността и здравето на майката и бебето. Д-р Борис Стоилов говори за феталната морфология, а д-р Димитър Георгиев от Genomix представи две теми - възстановяването след бременността и ролята на генетиката в съвременната медицина.

Когато бебето вече е у дома

С появата на бебето започва съвсем нов етап - с много радост, но и с въпроси, за които родителите понякога не са подготвени.

Мариана Еленова от Ла Лече Лига България говори за кърменето и първите стъпки в този толкова личен процес.

Д-р Ксения Бааджи от A-Derma насочи вниманието към грижата за бебешката кожа още от първия ден у дома.

Александра Патеева, създател на приложението „Заспивай“, говори за съня в първите месеци с бебе - тема, която неизбежно се превръща в част от ежедневието на всяко семейство с новородено.

Източник: КДТ за NetInfo

Хранене, здраве и грижа за цялото семейство

В последния панел разговорът продължи с теми, които остават важни и след първите месеци.

Доц. д-р Пенка Петлешкова от NAN & Gerber говори за храненето на бебето и предизвикателствата около въвеждането на нови храни.

Появата на дете променя ритъма на целия дом, включително за домашните любимци. Д-р Надежда Костадинова от Purina разказа как кучето и котката могат да бъдат подготвени за появата на нов член на семейството.

Д-р Мая Минева от МЦ „Д-р Минев“ обърна внимание на развитието на зрението и грижата за очното здраве на детето.

Сред темите намериха място и семейните финанси. Илияна Демирова от ЕЛАНА говори за финансовата грижа за децата и родителите и за въпросите, които е добре семействата да обмислят отрано.

А денят завърши с тема, която много родители със сигурност познават добре - „Мамо, скучно ми е!“. Деляна Николова насочи разговора към ежедневието с по-големите деца и предизвикателствата, които идват с порастването.

На финала на деня дойде ред и на голямата томбола с награди от партньорите на събитието, в която над 30 души си тръгнаха с подаръци.

Източник: КДТ за NetInfo

Първото събитие за бременни и родители на „Ох, на мама!“ в Пловдив остави след себе си един ден, изпълнен с разговори, усмивки, въпроси и срещи. И една обща мисия - родителството да бъде малко по-информирано, по-спокойно и по-уверено.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществи с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“Purina® PRO PLAN®NAN 3, Gerber Д-р Даниел СтавревЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall MotorGoto jewellery and diamondsA-DermaКendy PharmaСофарма АДUriageДетско креативно пространство „Космос“Unicorn BabySmartyKids БългарияCode SPARKWitkid.bgDEVIN ИзворнаЛаборатории РусевBioshieldBioAmicaBiozin KidsМетЛайф БългарияЗаспивайЙАЛОКЛИЙНLansinohHuggy BearOneEcoLittle WondersMeribooBioGaia®Alvina Baby1001 Пантофки„Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“Термо Смарт ЕООДASTRATEXБочкоMaternea и Издателство „Пътечки“Вълебният Леген и Carrot.

Институционални партньори на събитието са Ла Лече Лига България. 

Източник: „Ох, на мама!“    
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