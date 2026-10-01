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„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд

Актьорът разкри любопитни подробности от снимачната площадка на филма „Отново в играта“ (Lions for Lambs) и призна за известния навик на холивудската легенда

1 октомври 2026, 14:12
„Бях ужасен и вцепенен, когато работехме заедно“: Андрю Гарфийлд за Робърт Редфорд
Източник: Getty

Х оливудският актьор Андрю Гарфийлд сподели откровени и смущаващи спомени от началото на кариерата си, когато се изправя лице в лице с легендата Робърт Редфорд. В епизод на подкаста Good Hang с Ейми Поулър, 43-годишният актьор от „Невероятният Спайдър-мен“ и „Социалната мрежа“ разкри какво е било да работи с Редфорд по драмата от 2007 г. „Отново в играта“ (Lions for Lambs), пише Page Six.

„Казвам го с цялата си любов. Бях ужасен, нервен и постоянно се пощипвах, за да се уверя, че не сънувам“, спомня си Гарфийлд, за когото това е един от първите големи пробиви в киното.

„Закъсняваше по свое собствено време“

Актьорът с усмивка разказа за първия си снимачен ден, в който легендарният Редфорд се появил на терен с четири часа закъснение.

„Докато той дойде, нервите ми вече се бяха изпарили и бях просто бяснo ядосан. Но той беше толкова непринуден, толкова готин, все още се обличаше като 20-годишен младеж с двоен деним и изобщо не осъзнаваше, че е закъснял. Той просто живееше по свое собствено „Редфорд време“. Закъсненията му бяха пословични в целия бранш“, шегува се двукратно номинираният за „Оскар“ Гарфийлд. 

Сътрудничество между режисьор и актьор

Освен че играе една от главните роли във филма, Робърт Редфорд е и негов режисьор. Гарфийлд разкрива, че въпреки огромната си слава, кинолегендата се е държал изключително колегиално на площадката.

„Първо заснемаше своите кадри. След първия си дубъл ме поглеждаше и ме питаше: „Ти какво мислиш?“, защото едновременно и режисираше. Всичките ми сцени бяха с него, а той искаше мнението ми! Аз само отвръщах: „Страхотно е!“, казва още той.

Военната драма „Отново в играта“ разплита свързаните истории на американски войници в Афганистан, сенатор във Вашингтон, журналистка и професор в калифорнийски колеж.

Робърт Редфорд, една от най-големите и обичани фигури в историята на американското кино, почина през септември 2025 г. на 89-годишна възраст в дома си в Юта.

Източник: Page Six    
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