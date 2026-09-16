„Бангаранга“ на DARA влезе в „Танцувай със звездите“ в САЩ

П есента „Бангаранга“ на DARA, която донесе първата победа на България на „Евровизия“, продължава международното си представяне. Парчето прозвуча в премиерния епизод на новия сезон на американското танцово шоу „Танцувай със звездите“, излъчвано по Ей Би Си, предава NOVA.

„Бангаранга“ беше използвана като музикален фон за Ча-ча-ча изпълнение на професионалните танцьори Камри Питърсън, Оние Стивънсън, Джаксън Уилард и Картър Уилямс. Появата на песента предизвика реакции сред почитатели на DARA и „Евровизия“ в социалните мрежи.

Най-запомнящите се моменти на DARA от "Евровизия" 2026

DARA спечели 70-ото издание на конкурса във Виена през май с 516 точки - 204 от националните журита и 312 от зрителския вот. Българското изпълнение оглави и двете класации, а разликата от 173 точки пред втория в крайното подреждане е най-голямата в историята на конкурса.

Песента е написана от DARA - Дарина Йотова, заедно с международен авторски екип. Тя беше избрана да представи България след национална селекция, в която получи най-голяма подкрепа от журито и публиката.

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

Малко повече от четири месеца след триумфа във Виена „Бангаранга“ вече прозвуча и в едно от популярните американски телевизионни танцови предавания.