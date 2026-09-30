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Тончо след „Игри на волята“: Предателство ли седи зад неговото отпадане?

30 септември 2026, 09:21
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Тончо е поредният отпаднал участник от сезон 8 на „Игри на волята“, който гостува на Симона Ръждавичка в „След Игрите Podcast“. Gen Z бизнесменът говори откровено за любовта, самочувствието, парите и живота без баща, но прави и едно неочаквано признание - има приятелка от „Игри на волята“.

Коя е мистериозната жена до Тончо? Пред водещата Симона Ръждавичка той признава, че любовта му е свързана с екстремното риалити. В епизода Тончо разказва повече за отношенията си с жените, флирта и изневярата и отговаря на въпроса дали самият той е „red flag“.

Участникът не страда и от липса на самочувствие. Тончо се определя като доста красив мъж и признава, че къдравата му коса винаги е привличала вниманието на жените. Но къде минава границата между увереността и арогантността и какво всъщност харесват жените първо в него?

Освен участник в „Игри на волята“, Тончо е млад предприемач със собствен бизнес. За него целите са важна част от живота, а в подкаста разкрива какво иска да е постигнал до 30-годишна възраст, колко важни са парите и вярва ли, че би могъл да изгради всичко отначало, ако утре загуби бизнеса си.

Разговорът става и по-личен. Тончо говори за загубата на своя баща и за това как подобно преживяване променя един млад мъж. Той разкрива дали му се е наложило да порасне по-бързо и какво би казал на баща си, ако днес имаше възможност да разговаря с него.

Разбира се, Тончо се връща и към събитията в „Игри на волята“. Той разкрива кой участник му е станал най-близък, кой го е дразнил най-много и откъде всъщност започва конфликтът му с Марио. Тончо посочва и кого вижда като достоен за победата в сезон 8 и признава за какво съжалява от престоя си в екстремното риалити.

Какво предателство стои зад отпадането му, кой ще остане най-близкият му човек от „Игри на волята“ и най-вече - коя е участничката, успяла да спечели сърцето му?

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: „След Игрите Podcast“    
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