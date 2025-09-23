Любопитно

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Какво мислят Патрашкова и Петков за анти-Евро тираджията Калин “Орела”?

23 септември 2025, 11:45
Н овият сезон на Big Brother започна повече от обещаващо. 15 нови съквартиранти прекрачиха прага на Къщата. Завръщането на Големия брат означава само едно - Голямата сестра също е тук. В първия епизод на официалния подкаст на предаването водещата Елена Сергова ще посрещне в студиото двама колоритни гости - Кристина Патрашкова и Йордан Петков.

Нестандартното дуо се събира точно покрай Big Brother и вайръл репликата на Патрашкова за “поколението Джей Зи”, която популяризира точно Йордан. Младият дизайнер от Kitch разкри, че също е попълнил анкетната си карта за влизане в Big Brother 2025 и разказа каква е била развръзката. В подкаста Патрашкова и Петков споделиха искрено мнение за новите съквартиранти в Къщата.

Патрашкова беше категорична, че в днешно време в обществото има голяма доза религиозна лицемерност. В къщата влизат няколко съквартиранта, за

които религията е център на разбиранията им - тираджията Калин, поп фолк певецът Мути, бившият войник Стоянов. Гостите коментираха може ли това да е основа на бъдещ конфликт на религиозна основа.

Източник: Big Brother

Голямата тема на вечерта бяха облеклата на новите съквартиранти. Ексцентричният аутфит на Цецо предизвика сериозна дискусия онлайн, а според Йордан Петков облеклото му е добре издържано. Пред водещата Елена Сергова Петков коментира твърденията на Мути, че дрехите на Цецо са “женски” и изрази категорична позиция в подкрепа на ексцентричния съквартирант. Гостите в студиото анализираха и облеклото на симпатичната Ебру и обсъдиха важната любовна тема свързана с любовните триъгълници.

Какво мислят Патрашкова и Петков за анти-Евро тираджията Калин “Орела”? Ще вземе ли изкуственият интелект работата на програмистите и ловците на духове? И кой е най-яркият съквартирант според тях?

Гледайте епизодите на “Голямата сестра Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: Big Brother    
