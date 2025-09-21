Любопитно

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Шоуто започва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA

21 септември 2025, 17:12
Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти
Източник: NOVA

Н ай-обсъжданата къща в България отваря врати за 15 нови съквартиранти тази вечер. Водещите на Big Brother 2025 Башар Рахал и Александра Богданска канят зрителите пред екрана от 20:00 ч. по NOVA, за да анализират новите съквартиранти.

Часове преди официалното начало на Big Brother психологът Ани Владимирова и продуцентът Краси Ванков споделиха от студиото на „Събуди се“ какво да очакват зрителите на NOVA от хитовото риалити.

Продуцентът на Big Brother Краси Ванков споделя: „Едно от най-важните неща, които трябва да направим, е да изненадаме аудиторията, затова съществена част от подготовката е участниците да останат тайна. Всички, които влизат тази вечер искат да стигнат до финала безусловно и искат да спечелят. Такъв е и Марио, който спечели миналата година и продължава бизнеса си. Ако влизат само, за да проверят себе си, това не е достатъчна мотивация, за да изпълняват задачите на Big Brother.”

Психологът Ани Владимирова беше категорична: „Толкова много години сме били в кастинга на този формат и винаги се е говорило за Big Brother като за една изкуствена среда, в която ще влязат едни хора и ще ги ошашавим. Но се оказа, че животът извън Къщата на Big Brother е доста по-изкуствен – имаме fake профили, отчуждение, разделение между поколенията, конспиративни теории. Хората са в ситуация да не знаят кой кой е, да очакват неочакваното и да имат усещането, че някой им дърпа конците постоянно. Сега ще съберем тези различни хора, които поляризираното общество – по пол, сексуалност, образование, наука, езотерика и всичко, разделя. Ще ги затворим вътре и ще видим стратегиите и убежденията ми. При кризи ще включват или ще падат защитите им. Ще наблюдаваме както конфликтите, така и допирните им точки. От изкуствената среда навън, ще видим една автентична среда вътре в Къщата на Big Brother.”

Зрителите на Big Brother ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на Big Brother, се завръща в понеделник с анализ на новите съквартиранти. Водещата Елена Сергова ще посрещне в студиото двама култови гости - “повелителката на поколението Джей Зи” Кристина Патрашкова и “властелинът на кича” Йордан Петков. Епизодът ще бъде наличен за гледане в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Не пропускайте премиерата на най-чаканото риалити в телевизионния ефир тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother NOVA риалити шоу съквартиранти премиера психолог продуцент социален експеримент онлайн гласуване подкаст
Последвайте ни

По темата

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Росен Желязков ще ръководи българската делегация за Общото събрание на ООН в Ню Йорк

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

НАТО вдигна изтребители срещу руски разузнавателен самолет над Балтийско море

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-великите автомобилни реклами

Най-великите автомобилни реклами

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Тръмп призова главния прокурор на САЩ да разгледа казуси срещу негови опоненти

Свят Преди 54 минути

Американските президенти традиционно отдават голямо значение на запазването на независимостта на съдебната система

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Хеликоптер евакуира 11 моряци от бедстващ кораб в Испания

Свят Преди 1 час

Атлантическите води край Галисия, ключов риболовен регион на Испания, са известни с бурни морета и внезапни бури, които правят плаването опасно

<p>Германски депутат призова: Сваляйте руските самолети над НАТО</p>

Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

Свят Преди 2 часа

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

Пламъци поглъщат местността "Мечи камък" край Брезник

България Преди 2 часа

Пожарът на този етап се разраства бързо, а за това способства откритостта на терена

Летището в Берлин при вчерашната кибератака

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

България Преди 3 часа

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и дне

Бруталната катастрофа в София на бул. "Драган Цанков"

Жестока катастрофа в София, има жертви

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал днес по обяд на столичния бул. „Драган Цанков“

<p>Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян</p>

Кола блъсна дете на пешеходна пътека в Смолян

България Преди 4 часа

Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил „Киа“, управляван от 68-годишен смолянчанин

Крал Чарлз III

116-годишната Етел за крал Чарлз: „Всички момичета бяха влюбени в него“

Любопитно Преди 4 часа

Етел Катърхам стана най-възрастният човек в света на 116 години през април, след смъртта на бразилската монахиня сестра Ина Канабаро Лука

<p>Горя бившата рафинерия &bdquo;Плама&ldquo;, няма опасност за населението</p>

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

България Преди 5 часа

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

<p>Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа</p>

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Свят Преди 5 часа

Подставен репортер на BBC била инструктирана да публикува необосновани твърдения – включително че потенциалното членство на Молдова в ЕС зависи от това гражданите ѝ да станат LGBTQ+ и че президентът Санду улеснява трафика на деца

Наталия Киселова

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 5 часа

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 6 часа

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

<p>Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират</p>

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Любопитно Преди 6 часа

Самосаботажът може да изглежда като предпазване от разочарование, но всъщност лишава човека от шанс за успех и щастие

,

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

България Преди 6 часа

БНБ отчете ръст на преките инвестиции

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Ако Афганистан не върне на САЩ базата „Баграм“, „ще се случат лоши неща“

Свят Преди 7 часа

Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г.

<p>Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда</p>

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Свят Преди 7 часа

Китай е страната с най-голям брой журналисти в затвора – поне 124 медийни работници са зад решетките, според RSF

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg

Кой е чаровникът от тази емблематична снимка на принцеса Даяна?

Edna.bg

Мари-Константин кръсти дъщеричката си Лора (СНИМКИ)

Edna.bg

Алексей Савинов: Всеки мач е труден, битката ще е до края

Gong.bg

Моуриньо: Мислех, че ще се върна в Португалия заради националния отбор

Gong.bg

„Гуруто на дълголетието“ - Доктор Валтер Лонго и диетата, която има силата да подмлади тялото

Nova.bg

Училището на бъдещето: Как ще учат децата в ерата на изкуствения интелект

Nova.bg