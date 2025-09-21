Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

Н ай-обсъжданата къща в България отваря врати за 15 нови съквартиранти тази вечер. Водещите на Big Brother 2025 Башар Рахал и Александра Богданска канят зрителите пред екрана от 20:00 ч. по NOVA, за да анализират новите съквартиранти.

Часове преди официалното начало на Big Brother психологът Ани Владимирова и продуцентът Краси Ванков споделиха от студиото на „Събуди се“ какво да очакват зрителите на NOVA от хитовото риалити.

Продуцентът на Big Brother Краси Ванков споделя: „Едно от най-важните неща, които трябва да направим, е да изненадаме аудиторията, затова съществена част от подготовката е участниците да останат тайна. Всички, които влизат тази вечер искат да стигнат до финала безусловно и искат да спечелят. Такъв е и Марио, който спечели миналата година и продължава бизнеса си. Ако влизат само, за да проверят себе си, това не е достатъчна мотивация, за да изпълняват задачите на Big Brother.”

Психологът Ани Владимирова беше категорична: „Толкова много години сме били в кастинга на този формат и винаги се е говорило за Big Brother като за една изкуствена среда, в която ще влязат едни хора и ще ги ошашавим. Но се оказа, че животът извън Къщата на Big Brother е доста по-изкуствен – имаме fake профили, отчуждение, разделение между поколенията, конспиративни теории. Хората са в ситуация да не знаят кой кой е, да очакват неочакваното и да имат усещането, че някой им дърпа конците постоянно. Сега ще съберем тези различни хора, които поляризираното общество – по пол, сексуалност, образование, наука, езотерика и всичко, разделя. Ще ги затворим вътре и ще видим стратегиите и убежденията ми. При кризи ще включват или ще падат защитите им. Ще наблюдаваме както конфликтите, така и допирните им точки. От изкуствената среда навън, ще видим една автентична среда вътре в Къщата на Big Brother.”

Зрителите на Big Brother ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определи дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

“Голямата сестра”, официалният подкаст на Big Brother, се завръща в понеделник с анализ на новите съквартиранти. Водещата Елена Сергова ще посрещне в студиото двама култови гости - “повелителката на поколението Джей Зи” Кристина Патрашкова и “властелинът на кича” Йордан Петков. Епизодът ще бъде наличен за гледане в NOVA PLAY , Vbox7 и YouTube .

Не пропускайте премиерата на най-чаканото риалити в телевизионния ефир тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.