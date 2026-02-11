Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

П резидентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство.

Това назначение се случва по правилата на променената през 2023 г. Конституция. Според чл. 99, ал. 5, президентът вече няма пълна свобода при избора на служебен премиер. Държавният глава е длъжен да избира измежду ограничен кръг лица, заемащи конкретни държавни длъжности:

Председателя на Народното събрание;

Управителя или подуправителите на БНБ (където е Гюров);

Председателя или заместник-председателите на Сметната палата;

Омбудсмана или неговия заместник.

След проведените консултации с лицата от т.нар. „домова книга“, общо петима кандидати изразиха готовност да поемат отговорността на служебен министър-председател. Въпреки че президентът Илияна Йотова в крайна светлина се спря на Андрей Гюров, ето кои бяха останалите четирима, които също казаха „да“:

Андрей Гюров (Подуправител на БНБ)

Той беше първият, който публично заяви готовност да приеме поста, но постави условие – управлението да се базира на ясни принципи, без скрити условия, и да гарантира пътя на България към Еврозоната и провеждането на честни избори.

Димитър Главчев (Председател на Сметната палата)

Настоящият служебен премиер (към онзи момент) потвърди, че е склонен да приеме мандата за трети път. Той заяви, че е готов и със състав на кабинет, за да осигури приемственост и стабилност в държавата.

Мария Филипова (Заместник-омбудсман)

След като омбудсманът Велислава Делчева отказа поста, нейният заместник Мария Филипова изненада политическите наблюдатели, като даде своето съгласие. Тя подчерта, че присъствието ѝ в списъка е конституционно задължение и тя няма да бяга от отговорност.

Маргарита Николова (Заместник-председател на Сметната палата)

Тя беше една от фигурите, които още при изслушването си в Народното събрание за настоящия си пост бяха заявили, че биха поели функциите на служебен премиер, ако се наложи. Николова потвърди тази своя позиция и пред президента Йотова.

Силвия Къдрева (Заместник-председател на Сметната палата)

Къдрева стана петото и последно „да“, което Йотова чу по време на консултациите. Подобно на своята колежка Маргарита Николова, тя заяви, че е последователна в готовността си да изпълни конституционните си задължения в името на държавния интерес.

Защо Йотова избра именно Гюров? Изборът му, според политолозите, се тълкува като опит за баланс, тъй като той беше припознат от част от политическите сили като по-дистанциран от досегашното управление на Сметната палата, въпреки критиките на други партии за неговото „политическо оцветяване“ в миналото.