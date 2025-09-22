Любопитно

Обрат остави много от съквартирантите извън Къщата на Big Brother

Петнадесет участници прекрачиха прага на най-популярната къща в България

22 септември 2025, 18:20
Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта. Честит празник, българи!

Откриха древно пристанище от времето на Клеопатра

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

П етнадесет нови съквартиранти прекрачиха прага на Къщата на Big Brother в премиерния епизод на социалния експеримент по NOVA. Сред тях има тираджия популярен в TikTok, химичка с множество пластични корекции, ловец на духове, бивш войник, млад хлебар и домакин в затвор. Ярките образи веднага бяха подложени на тест от Big Brother - специална мисия, в която те трябваше да се разделят на два отбора.

Още с влизането си привлекателната Мина Стоянова, която учи фармация, и ексцентричният Цветан Георгиев, който провокира с визията си, трябваше да станат лидери на два екипа, а щом отвориха вратата на най-обсъжданата къща у нас, съквартирантите трябваше да изберат към кой от тях ще се присъединят. Само четирима души се включиха в отбора на Цветан. Обратът обаче шокира всички, след като екипът на Мина ще трябва да прекара цяла седмица на двора без багажа си, разчитайки на милостта на пълноправните съквартиранти.

По време на епизода зрителите гласуваха в NOVA PLAY за своя любим участник. Вотът спечели тиранджията от Видин Калин Борисов. Big Brother обаче поднесе поредния обрат за новите обитатели на Къщата - Калин се превърна в първия номиниран и ще се бори за мястото си в Къщата.

Първият епизод на официалния подкаст на Big Brother “Голямата сестра” вече е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube с анализ на новите съквартиранти. Водещата Елена Сергова посреща Кристина Патрашкова и Йордан Петков, които ще споделят искреното си мнение за обратите в къщата.

Очаквайте първия делничен епизод на Big Brother във вторник от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother
Протести блокираха

Откриха тяло на човек на екопътека „Невястата“ край Смолян

Желязков в ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

Русия обвини Естония

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Собствениците на Tesla минават на бензин, дизел дори и EV от други марки

Великобритания в ООН: Русия рискува конфронтация с НАТО

Русия разположи в Мали най-големия транспортен хеликоптер в света

Пожар гори край селата Левски и Попинци, пътят е затворен

Бившият зам.-кмет на Варна отрича да е уличавал Благомир Коцев в престъпление

Европрокуратурата повдигна обвинение за измама с европейски средства в София

Трима получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив

Какво се случва, ако ядете твърде много протеини

Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Кола блъсна и уби мъж на пътя Рила - Кочериново

Мадуро отхвърли обвиненията в трафик на наркотици, покани Тръмп на диалог

Изолирани и забравени: Как живеят хора в Приднестровието

Масирана руска атака взе жертви в Запорожие, има и ранени

