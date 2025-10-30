Грубо нарушение изпрати Лечителите на Блатото в “Игри на волята”

К апитанът на Лечителите Теодор-Чикагото и двамата му най-близки човека в племето - Дино и Траян се оказаха в центъра на грубо нарушение на правилата на екстремното риалити “Игри на волята”. Веднага след края на битката за неприкосновеност тримата воини бяха уличени в нерегламентирана консумация на храна.

Номинационният сблъсък на Арената приветства двете племена и тества техните бързина, отборен дух и точност. По-добрата координация и правилно изградена стратегия на Сините даде резултат и те постигнаха ценен успех на бойното поле, който им донесе и желаното спасение.

С добро представяне се отличиха новите попълнения на Феномените: стюардесата Николета, фермерът Кристиан и бизнесменът Ивайло. При Лечителите впечатляващи умения демонстрираха музикантът Дечо и приключенецът Мирослав.

Горчивият вкус от загубата за обитателите на Изолатора остана и след края на битката. Вследствие на необмислената постъпка на тримата съплеменници, целият отбор беше наказан с отлъчване на Блатото, а водещата Ралица Паскалева ще ги посрещне около огъня на номинациите.

Тази вечер в Дивия север предстои да стане ясно кой ще победи във втората битка за неприкосновеност, какво ще последва след нарушенията на Лечителите и кои ще бъдат четиримата номинирани тази седмица.

