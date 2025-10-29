Ангел Кунчев: COVID-19 остава водещият вирус

България

Експертът обясни защо е нужно ваксината срещу варицела да бъде част от имунизационния календар

29 октомври 2025, 18:32
К ъм момента в страната главно се разпространява COVID-19 – около 35% от всички положителни проби. Около 15% са риновируси. Наборът от респираторни вируси е голям. Заболяемостта към момента е точно като миналата година. Рисковите групи са хората в напреднала възраст и с хронични заболявания, както и малките деца. Това обясни главният здравен държавен инспектор Ангел Кунчев в „Пресечна точка” по NOVA.

Той обясни, че години наред СЗО препоръчва 4-валентните ваксини, за да покрият повече възможности за зараза. Но през последните две години един от щамовете не се разпространява.

До момента има 3 положителни проби на грип, затова е рано да се каже кой щам ще бъде водещ.

Не се знае откъде ще дойде вирусът, непредвидим е

Кунчев посочи, че от гледна точка на създаване на имунитет няма значение коя ваксина ще се използва – инжекционна или назална.

Той допълни, че вносът на назалната ваксина очевидно не е достатъчен.

Имунизация може да се извърши и през декември, но се препоръчва това да се случи през октомври или ноември. Целта - да има три седмици за изграждането на нужния имунитет.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

„Грипната ваксина не е от най-добрите. Тя е с ефективност от 60 до 80%. Но е единственото средство да се противопоставим на вируса. Грипният вирус е много изменчив и затова индустрията догонва тези промени. Това е причината ефективността да не е от най-добрите”, обясни още Кунчев.

„Употребата на противовирусни препарати превантивно може да се използват само, ако сте в рискова група. Защото няма как да знаете кога ще се срещнете с вируса. По-ефективно е да започнем противовирусна терапия в първите 24 часа от контакта. След 48-ия час ефектът намалява”, посочи Кунчев.

„Ваксината срещу варицела трябва да влезе в календара, тъй като особено в големите градове процентът на заразяване с вируса е доста сериозен”, смята Кунчев.

Кой трябва да се ваксинира против грип

„Много родители не успяваха да намерят ваксината, търсеха я в чужбина”, допълни той.

Кунчев каза, че експертите препоръчват следната схема на имунизация – първата доза да се приложи между 12-ия и 15-ия месец, втората доза – на 4-ата година на детето. И допълни, че с тази имунизация предпазва и от херпес зостер.

