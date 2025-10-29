Необикновената любовна история на Прунела Скейлс и Тимъти Уест

А ктрисата от „Фолти Тауърс“ Прунела Скейлс за съжаление почина на 93-годишна възраст на 28 октомври, след десетилетна битка с деменция. През цялото това време за нея се грижеше съпругът ѝ и колега актьор Тимъти Уест, който си отиде година по-рано – през ноември 2024 г. Двамата бяха женени цели 61 години, след като се запознаха на снимачната площадка.

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

През този дълъг период те посрещнаха двама сина, работиха заедно и поддържаха жив един изключително романтичен ритуал, който символизираше тяхната връзка.

Embed from Getty Images

Любовната история на Прунела и Тимъти

Двамата актьори се срещат за пръв път през 1961 г. по време на снимките на телевизионната драма „Тя почина млада“. Между тях веднага пламват искри. Тимъти разказва през 2023 г., че когато не са били на снимачната площадка, двамата обичали да прекарват времето си в решаване на кръстословици и писане на писма един на друг.

„С Пру имахме известно време за почивка“, спомня си актьорът в предаването Loose Women. „Прекарвахме много време в решаване на кръстословици и писане на писма един на друг. Това е нещо, което ни е съпътствало през целия ни живот. Обичаме да пишем писма за неща, които другият може да е пропуснал или не е разбрал съвсем. Разсмиваме се един друг и се караме да откриваме нови неща.“

След две години писма и взаимно опознаване, Прунела и Тимъти сключват брак през 1963 г. – скромна церемония в службата по вписванията на Челси в Лондон. Години по-късно снимка от този специален ден беше споделена онлайн – на нея двойката изглежда изключително елегантна. Прунела заменя традиционната бяла булчинска рокля с изискано палто тип „петушкова скалпа“, черни ръкавици, чанта и токчета. Завършва визията си с кожена шапка и перфектно сресана коса. Тимъти избира семпъл, но стилен костюм с черна вратовръзка и бяла риза.

Само три години по-късно британската икона на стила Пати Бойд също отхвърля класическата булчинска рокля и избира кожено палто за сватбата си с Джордж Харисън през 1966 г.

Embed from Getty Images

Общ път – на екрана и извън него

Кариерите на Прунела и Тимъти често се преплитат. Двамата заедно водят предаването Great Canal Journeys – пътешествие по едни от най-живописните канали в света, излъчвано от 2014 до 2021 г. в продължение на 13 сезона.

Диагнозата деменция на Прунела съвпада с началото на сериала, но актрисата продължава да се появява в него въпреки напредващите симптоми.

„Тя не може да си спомня нещата много добре, но на канала не е нужно да помниш. Можеш просто да се наслаждаваш на момента – така че това беше идеално за нея“, обяснява Тимъти в едно от изданията.

Embed from Getty Images

Семейният живот на Прунела и Тимъти

Малко след сватбата си през 1963 г. кариерите им излитат нагоре. През 1975 г. Прунела получава легендарната роля на Сибил в „Fawlty Towers“. По това време двамата вече имат двама сина – Самюъл и Джоузеф.

„Известна съм с това, че играя нещастни съпруги, но аз бях много щастлива съпруга – догодина ще се навършат 50 години брак“, спомня си Прунела в интервю за The Guardian. „Тим беше брилянтен, когато раждах… Сам, по-големият ни син, се роди, а Тим каза: ‘Много добре, без повторения.’ Аз се смях толкова много, че трябваше да ми слагат шевове.“

Embed from Getty Images

Синът им Самюъл Уест тръгва по стъпките на родителите си и се превръща във високо признат актьор. Той е познат от сериала на Channel 5 „Всички създания, големи и малки“, както и от участията си в „Бавни коне“, „Короната“ и „Мистър Селфридж“.

По-малкият син, Джоузеф, избира различен път – става учител. Въпреки това неведнъж се присъединява към родителите си в Great Canal Journeys. Завършва с отличие френска филология в Манчестърския университет, жени се за преподавателка по френски и се установява във Франция.

„Много се гордея и съм щастлива, че са учители – имаме нужда от добри учители“, споделя Прунела. „Те имат три деца, които говорят отличен английски, но малко прекалено изискан, актьорски английски – мисля, че ще трябва да го променят, ако работят тук. Обичам да бъда баба.“