Гръцки депутат се оплака от български просяци в Кавала

В ъпросът за поведението на някои българи в Кавала, особено по отношение на незаконното паркиране и просене, придоби политически характер след въпрос, зададен в парламента от депутата от Втора Търговица с партията „Гръцкото решение“ Константинос Хитас към министъра на вътрешните работи Михаил Хрисохоидис, съобщи Kavala Post.

Според въпроса, в квартал Панагия и на улица Теодору Павлиду, български „туристи“ използват фалшиви карти за инвалидност и заемат паркоместа, предназначени за хора с увреждания (ХУД).

Проблемът става още по-остър, тъй като се съобщава, че шофьорите предизвикателно отказват да преместят автомобилите си. Всъщност се оплаква пълна липса на реакция от страна на държавната и общинската полиция, като директорът на местното училище прави публично изявление по повод ситуацията.

Депутатът подчертава, че подобно поведение показва, че те разглеждат Гърция като „пространство“, а не като „страна“.

Оплакване и за масово професионално просене

Второто оплакване се отнася до наводняването на центъра на Кавала от „десетки българи, просяци по професия“, които са разположени на всеки ъгъл. Това, според въпроса, влошава имиджа и качеството на живот в града.

Читас отбелязва противоречието, че просията е забранена в центровете на българските градове, което кара просяците да практикуват дейността си в градовете в Северна Гърция.

Депутатът призовава министъра на гражданската защита да предприеме незабавни мерки за справяне с „неприемливото, безсърдечно и нечовешко поведение“ на посетителите. По-конкретно, той иска да се дадат инструкции или заповеди на полицията в Кавала да:

Сложете край на провокативното заемане на чувствителни места за паркиране от хора с увреждания

Справяне с феномена на „професионални вносни просяци“

В него се посочва и силното недоволство на жителите на Кавала и отново се повдига въпросът за ефективното прилагане на закона срещу поведението на чуждестранните посетители, с особен акцент върху защитата на правата на хората с увреждания.

Очаква се официален отговор от компетентния министър по жалбите.