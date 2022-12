Най-изненадващите археологически открития, направени през 2022 г.

П рез изминалите 12 месеца бяха направени редица важни археологически открития. Сред тях са отпечатъци от стъпки на възраст около 12 000 години, отлично запазени бронзови статуи, открити в древен термален извор, както и скелетите на десетки деца, които свидетелстват за извършването на масови жертвоприношения.

Подробности за тези и други находки може да научите в следващите редове:

Мамути, носорози и хиени

В наши дни най-големите животни, които обитават британските острови, са благородните елени. Не толкова отдавна обаче районът изглеждал различно и бил населен от далеч по-внушителни създания. Това се посочва в заключенията от изследване, посветено на живота на островите по време на последния Ледников период, които бяха официално представени през февруари. В тях се отбелязва, че по време на разкопки, проведени в английското графство Девън, били открити кости на животни като мамути, носорози и хиени. Учените смятат, че останките са на възраст между 30 000 и 60 000 години.

„Призрачни отпечатъци от стъпки“

През лятото на 2022 г. в Юта беше направено важно откритие, описано от някои експерти като „призрачни отпечатъци от стъпки“. Те, разбира се, не били оставени от истински призраци, а от хора преди цели 12 000 години (в момент, когато приключвала последната Ледникова епоха). Учените направили откритието съвсем случайно, докато провеждали друго изследване в района на Солт Лейк Сити.

Scientists discovered ancient human footprints in Utah — traces, they say, of adults and children who walked barefoot along a shallow riverbed more than 12,000 years ago. https://t.co/VAEfL17jaK pic.twitter.com/xyadJwStbm

Последвалите анализи разкрили, че следите били оставени от 88 възрастни и деца, най-малкото от които било на около 5 години. Археолозите отбелязват, че подобни находки са изключително ценни, тъй като разкриват подробности за начина, по който нашите предци са придвижвали от едни райони в други. Това е едва второто подобно откритие, направено на територията на САЩ (първото беше направено през 2021 г. в щата Ню Мексико).

Случайно откритие

Не всички важни открития са дело на професионални археолози. Пример в това отношение е находката, на която се натъкнал палестинският фермер Нидал Абу Еид през пролетта на 2022 г. Той обработвал земята си в района на Хан Юнис в Ивицата Газа, когато забелязал малка статуетка. „Намерих я напълно случайно. Цялата беше в кал, затова реших да я измия“, отбелязал фермерът пред медиите. Той я предал на властите, а впоследствие се оказало, че става въпрос за изключително ценна варовикова статуетка на възраст над 4500 години. Тя е дълга 22 см. и представлява изображение на древната ханаанска богиня на войната и лова Анат.

Римляни и етруски

Термален извор, намиращ се в италианския регион Тоскана, привлече вниманието на археолози от цял свят с едно изненадващо откритие – 24 бронзови статуи, създадени преди около 2300 години.

This really is amazing: At San Casciano dei Bagni in Tuscany a team of archaeologists led by Jacopo Tabolli from Università per Stranieri di Siena found, at the bottom of a thermal pool, not one but 24 almost complete bronze statues dated between the 2nd c. BCE and the 1st c. CE. pic.twitter.com/GxpPDtFcl2