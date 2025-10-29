От какво се страхуват най-много американците? Отговорите от това зловещо проучване може да ви изненадат

Н е призраци и чудовища държат американците будни през нощта този Хелоуин. Този сезон на ужаса гражданите на САЩ се страхуват много повече от корупция в правителството, кибертероризъм и други реални проблеми, според зловещо проучване на Университета „Чапман“ в Калифорния, цитирано от The Post .

Така нареченото „годишно проучване на страховете на американците“ има за цел да предостави задълбочен поглед върху най-често срещаните страхове в страната и да изследва как тези тревоги влияят върху ежедневието, вземането на решения и емоционалното благополучие.

„Разбирането на това, от какво се страхуваме, не е свързано със засилване на тревожността, а с поставяне на страховете в контекст“, обяснява водещият изследовател д-р Кристофър Бейдър, професор и ръководител на катедрата по социология в Университета „Чапман“.

За десета поредна година корумпираните политици заемат първото място в класацията на страховете.

За да изяснят какво най-много плаши американците, изследователите са интервюирали 1015 пълнолетни граждани на САЩ по отношение на различни потенциални източници на страх - от акули и височини до кражба на самоличност.

Докато много от страховете изглеждат напълно основателни, учените смятат, че други са били засилени от сензационното отразяване в медиите и социалните мрежи.

„Често събитията, които привличат най-голямо внимание в медиите и социалните мрежи, са редки и необичайни“, казва Бейдър.

„Но тъй като се подчертават толкова ярко и често, те могат да изглеждат като ежедневни заплахи. Осъзнаването на тази разлика ни помага да възвърнем перспективата и контрола над собствените си емоции.“

Екипът отбелязва, че страхът от престъпност нараства, въпреки че статистиката показва спад в реалните престъпления през последните години - явление, което учените приписват на сензационната политическа и медийна реторика.

За десета поредна година най-големият страх на американците е корупцията сред политиците - 69,1% от участниците споделят, че се страхуват или се страхуват „много“ от това явление.

Този резултат съвпада с факта, че в момента в кметските избори в Ню Йорк води демократичният социалист Зохран Мандами. Това се случва само година след като кметът Ерик Адамс беше обвинен по пет федерални обвинения в корупция - включително подкуп, измама и незаконно финансиране на кампания от чужбина - преди обвиненията да бъдат отхвърлени през пролетта.

Бейдър отново подчертава: „Често събитията, които най-силно се отразяват в медиите, са редки. Но когато постоянно ни се показват, започваме да ги възприемаме като ежедневна заплаха. Разпознаването на тази разлика ни помага да си върнем контрола над страха.“

На второ място в проучването се нарежда страхът „хората, които обичам, да се разболеят сериозно“ (58,9%), следван от „икономически или финансов срив“ (58,2%).

Този резултат идва на фона на несигурността около агресивната тарифна политика на президента Доналд Тръмп, като икономистите прогнозират, че американските потребители ще поемат 55% от разходите по тарифите.

Кибертероризмът заема четвърто място (55,9%), докато страховете „хората, които обичам, да умрат“ и „САЩ да се въвлекат в нова световна война“ са на пето място с по 55,3%.

По-рано този месец президентът Тръмп обяви, че няма намерение да провежда втора лична среща с руския президент Владимир Путин „в близко бъдеще“, след като Русия отхвърли искането му да спре войната в Украйна по настоящите бойни линии.

Топ 10 страха на американците

Корумпирани държавни служители - 69,1%

Хората, които обичам, да се разболеят сериозно - 58,9%

Икономически или финансов срив - 58,2%

Кибертероризъм - 55,9%

Хората, които обичам, да умрат / САЩ да се въвлекат в нова световна война - 55,3%

Замърсяване на питейната вода - 54,5%

Русия да използва ядрено оръжие - 53,7%

Замърсяване на океаните, реките и езерата - 53,5%

Проследяване на лични данни от правителството - 52,7%